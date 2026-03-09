快訊

中電財報／2025年每股賺0.03元 擬配0.8元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中電（1611）董事會9日通過2025年第4季財報，2025年全年合併營收10.66億元，年減8.2%。稅後純益920.7萬元，年減94.3%；每股稅後純益0.03元。

中電董事會決議擬配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

中電董事會同步公告，通過於去年第4季提列減損損失9,668.2萬元，以中電實收資本額32.27億元計算，將造成每股損失約0.3元。

中電公告表示，中電與承攬物流倉儲運輸公司金來物流於2025年12月31日合約到期前即依約提早通知期滿終止契約，金來物流亦同意解除合作關係。

依契約約定，契約終止時金來物流應配合中電完成存貨盤點及返還程序，中電無積欠金來物流任何貨款。惟截至目前，金來物流以惡意侵占之意拒絕配合，相關存貨盤點及移轉作業仍未完成，中電尚無法取回並確認該批存貨之實際狀況。

針對此批存貨，擬於第4季認列減損損失，經3月9日董事會決議通過並依據會計準則規定，提列減損損失新台幣9,668.2萬元。

中電表示，秉持誠信與透明化的經營原則，並依據國際會計準則評估認列相關損失，以反映公司營運現況，持續保障投資人權益。此外，公司營運、接單與出貨均維持正常，客戶關係及供應鏈管理穩定，資金調度無虞。本案不影響公司長期營運基礎、核心競爭力及既定發展策略。

中電說明因應措施：中電係於2026年3月5日收受台灣高等法院115年度抗字第180號裁定，裁准本公司得進入系爭龜山倉內取回本公司相關存貨。惟依相關訴訟程序規定，故該裁定目前仍未最終確定（以本公司收受日為准，若雙方均未抗告，則該裁定將於115年3月16日為最終裁定結果）。本公司另提將請求全額返還存貨或請求相當金額之損害賠償，包含但不限於存貨價值損失、營業損失及相關衍生損害，以保障全體股東權益。

