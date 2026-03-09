聽新聞
至上財報／2025年第4季獲利大贏前三季總和 全年每股賺5.02元
三星主要通路商至上（8112）近期的營運表現受惠於記憶體價揚而吞下大補丸，9日公告去年財報，每股純益達5.02元，其中2025年第4季每股純益高達3.4元，單季獲利超過前三季。法人預期，該公司今年業績仍有機會持續受惠於熱絡的記憶體市況。
至上2025年合併營收為2,265.28億元，年減4.4％，但2025年第4季業績達703.33億元，創單季歷史新高，今年營收表現更趨勇猛，累計前兩月合併營收為568.49億元，年增幅度達1.02倍。外界評估，該公司首季業績有望持續改寫新紀錄。
在獲利方面，至上2025年歸屬母公司業主淨利為26.8億元，年增43.2％，每股純益為5.02元，是相隔兩年後，再次年度賺進超過半個股本。該公司2025年第4季歸屬母公司業主淨利為17.75億元，季增2.37倍，年增率甚至高達44.5倍，而且單季獲利達2025年累計前三季獲利的近兩倍，每股純益為3.4元。
