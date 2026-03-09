台積電鉅額交易出現漲停價！換算指數竟有2,000點空間 兩指標率先反彈

台股要反彈了嗎？加權指數9日創下歷史第三大跌點1,489點，台積電（2330）跟著跳空下墜往季線崩跌，終場下跌4.23％或80元至1,810元。然而，盤後鉅額交易驚見9日現貨的漲停價2,075元，相較於現貨溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡、回歸亮麗的基本面，重返34,100以上關卡，值得進一步觀察。

觀察台指期夜盤上演反彈行情，最高一度反彈逾500點至32,450點，台積電期貨夜盤也展開反彈，上漲20元或1.1％至1,830元。美股部分，台積電ADR盤前則小跌0.5％，較前一日跌幅收斂，美股三大主要指數期貨盤前仍處於小跌狀態，後續美股開盤時段走勢仍須進一步關注美伊戰事等發展。

據統計，台積電9日盤後鉅額配對交易，最高價的2,075元為歷史第三高價，今日共出現16張、金額3,320萬元。而台積電今日整體有八筆鉅額配對成交，金額上下緣介於2,075元至1,792.43元，總成交張數990張、總成交金額17.91億元，加權平均價格約齊平現貨的收盤價1,810元。