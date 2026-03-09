快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

合勤控財報／2025年 EPS 1.56元 每股配0.4元現金股利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

合勤控（3704）董事會通過2025年財報及股利政策，2025年每股純益1.56元，董事會也通過每股配發0.4元現金股利，並將於6月15日舉行股東會，將通過2025年營運報告、股利，同時補選一席董事。

台股受到美伊戰爭、油價暴漲等因素影響，9日大跌1,489點，合勤控9日跟著大盤一起走跌，下跌1.6元，跌幅4.92%，收30.95元，現金殖利率1.3%。

合勤控日前就公布2025年自結數，單季毛利率突破三成，近創15年來新高，第4季每股純益0.43元，累計2025年每股純益1.56元，

合勤控第4季營收56.56億元，季減11.9%；毛利率30.62%，優於第3季的29.8%及2024年同期的26.4%，創2011年第2季以來單季新高；營業利益8,860萬元，季減81.7%；歸屬母公司業主淨利1.78億元，季減67.9%，每股純益0.43元。

合勤控表示，日前法說會曾說明，2025年第3季受到南美客戶影響，提列呆帳損失，該呆帳損失持續影響到第4季，故造成淨利減少。

累計2025年合勤控營收252.95億元，年減2.6%；毛利率26.66%，較2024年的25.5%成長；營業利益8.67億元，年增96.6%；歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增11.23%，每股純益1.56元。合勤控去年獲利表現略低於市場預期。

日前合勤控線上法說會指出，看好國防預算增加，積極爭取無人機反制系統等國防標案，電信端固網寬頻及無線寬頻持續成長，中小企業市場對於雲端及資安需求快速成長，看好2026年成長。

法人表示，合勤控來自歐美電信營運商持續加快升級10G PON腳步，推升OLT（光局端）與ONU（光終端）的換機需求；南亞電信業者持續寬頻網路基礎建設，推升PON、5G FWA需求成長；企業網通轉型為MSP（受管理服務提供商），訂閱制軟體及軟體授權收入逐年提升，加上搶進逐年增加預算的國防標案，預估2026年營收可望小幅成長，獲利成長幅度遠高於營收水準，每股純益挑戰3元以上。

營收 中小企業 現金股利

延伸閱讀

永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

晶華財報／2025年每股賺11.42元 每股將配息10.7496元、殖利率5.91%

五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

這檔生技股股息去年賺近一股本、全年殖利率超過7% 股價跳漲

相關新聞

聯電74萬股東快看！股東會紀念品出爐 今年延續可愛、療癒風格是「這物」

晶圓代工廠聯電（2303）股東會紀念品出爐，今年股東會紀念品延續可愛、療癒風格，是史努比口袋保溫瓶，預期將受小股東喜愛。據悉，聯電目前股東數超過74萬人。

台積電鉅額交易出現漲停價！換算指數竟有2,000點空間 兩指標率先反彈

台股要反彈了嗎？加權指數9日創下歷史第三大跌點1,489點，台積電（2330）跟著跳空下墜往季線崩跌，終場下跌4.23％或80元至1,810元。然而，盤後鉅額交易驚見9日現貨的漲停價2,075元，相較於現貨溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡、回歸亮麗的基本面，重返34,100以上關卡，值得進一步觀察。

矽格財報／2025年獲利29.55億元 每股賺6.14元

IC封測業者矽格（6257）9日通過2025年財務報表，全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%，稅後純益29.55億元，較2024年同期增加近7%，每股純益6.14元。

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

大東電（1623）9日公告，2025年稅後純益8.16億元，年增11.44％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）13.61元。董事會通過，配發每股現金股利8元，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約4.1％。

至上財報／2025年第4季獲利大贏前三季總和 全年每股賺5.02元

三星主要通路商至上（8112）近期的營運表現受惠於記憶體價揚而吞下大補丸，9日公告去年財報，每股純益達5.02元，其中2025年第4季每股純益高達3.4元，單季獲利超過前三季。法人預期，該公司今年業績仍有機會持續受惠於熱絡的記憶體市況。

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。