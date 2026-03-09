合勤控財報／2025年 EPS 1.56元 每股配0.4元現金股利
合勤控（3704）董事會通過2025年財報及股利政策，2025年每股純益1.56元，董事會也通過每股配發0.4元現金股利，並將於6月15日舉行股東會，將通過2025年營運報告、股利，同時補選一席董事。
台股受到美伊戰爭、油價暴漲等因素影響，9日大跌1,489點，合勤控9日跟著大盤一起走跌，下跌1.6元，跌幅4.92%，收30.95元，現金殖利率1.3%。
合勤控日前就公布2025年自結數，單季毛利率突破三成，近創15年來新高，第4季每股純益0.43元，累計2025年每股純益1.56元，
合勤控第4季營收56.56億元，季減11.9%；毛利率30.62%，優於第3季的29.8%及2024年同期的26.4%，創2011年第2季以來單季新高；營業利益8,860萬元，季減81.7%；歸屬母公司業主淨利1.78億元，季減67.9%，每股純益0.43元。
合勤控表示，日前法說會曾說明，2025年第3季受到南美客戶影響，提列呆帳損失，該呆帳損失持續影響到第4季，故造成淨利減少。
累計2025年合勤控營收252.95億元，年減2.6%；毛利率26.66%，較2024年的25.5%成長；營業利益8.67億元，年增96.6%；歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增11.23%，每股純益1.56元。合勤控去年獲利表現略低於市場預期。
日前合勤控線上法說會指出，看好國防預算增加，積極爭取無人機反制系統等國防標案，電信端固網寬頻及無線寬頻持續成長，中小企業市場對於雲端及資安需求快速成長，看好2026年成長。
法人表示，合勤控來自歐美電信營運商持續加快升級10G PON腳步，推升OLT（光局端）與ONU（光終端）的換機需求；南亞電信業者持續寬頻網路基礎建設，推升PON、5G FWA需求成長；企業網通轉型為MSP（受管理服務提供商），訂閱制軟體及軟體授權收入逐年提升，加上搶進逐年增加預算的國防標案，預估2026年營收可望小幅成長，獲利成長幅度遠高於營收水準，每股純益挑戰3元以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。