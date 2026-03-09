快訊

全家營收／2月年增14.24%、創同期新高 累計前二月亦創同期最佳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全家（5903）9日公告2月合併營收88.13億元，較去年同期成長14.2％，創史上最強2月。累計前二月營收181.89億元，較去年同期成長9.7％，亦是同期最佳紀錄。截至2月月底，全家總店舖數達4,463家。

綜觀全家今年2月營運表現，主要受惠持續展店、春節節慶連假，今年春節假期長達9天，精準掌握年節需求提前展開布局，福袋、年節禮盒、年菜等相關業績皆有10~30%成長的好表現，輔以連假期間天氣晴暖穩定，帶動返鄉出遊人潮活絡，整體買氣上揚，其中一般商品的業績成長超過一成五，整體業績穩定向上。

2月泛鮮食成長部分，看準民眾返鄉移動、團聚出遊「分享商機」，會員APP推出「春節數位紅包」功能，可將個人隨買跨店取商品透由社群轉贈親友，旗下外送自取平台FamiNow同推Let's Café分享壺販促優惠，滿足歡聚分享、暢飲需求，有效帶動咖啡、茶飲成長近二成。天氣穩定，出遊方便帶著走的蒸箱包子、茶葉蛋買氣不斷，開運便當亦有成長一成五好表現；Fami!ce霜淇淋則於春節期間推出「贅澤巧克力」、「北海道哈密瓜」雙口味，業績成長超過五成。

一般商品部分，主要受惠春節九天連假氣溫溫暖因素下，推升飲料、果子及冰品分別有一至四成的亮眼表現，而在走春拜年出遊人潮湧現下，點心零食及福袋業績則成長二至三成，禮盒更有成長近七成的好表現。

瞄準2月22日貓之日節慶寵物商機，規劃「全家貓之日」寵物系列活動，透過「毛茸茸貓咪主題店」引爆網路話題討論，並推出「貓系烘焙」新品、寵物貨架商品優惠及話題限定商品「貓咪制服」，策略奏效，相關品群成長超過四成。

展望3月營運，天氣漸暖，春季應景鮮食新品陸續上市，全家表示，3月底會員點數到期將推出多元兌點優惠活動，可望成為活絡會員、驅動營收的動能。

連假 商品 營收

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

宏碁營收／2月逆勢成長、月增1.8% 創疫後二月歷史新高

PC品牌大廠宏碁（2353）不畏農曆春節工作天數減少影響，今年2月合併營收為214.58億元，逆勢月增1.8%、年增25.7%，為疫後二月歷史新高；累計宏碁今年前兩月合併營收為425.35億元，年增32.2%。

國巨營收／2月115.05億元、年增18% 創下同月營收歷史新高紀錄

被動元件大廠國巨*（2327）9日公布2026年2月營收為115.05億元，單月營收較上月減少 11.7%，並較去年同期增加 18%，創下同月營收歷史新高紀錄；累計今年前兩月營收為245.35億元，較去年同期增加22.7%。

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

台達電營收／2月498億元、逆勢月增0.4% 年增31%創同期新高

台達電（2308）9日公布2月營收達498.97億元，逆勢月增0.4%且年增31%，為同期新高，主要受惠AI伺服器電源及液冷出貨帶動；累計2026年前兩月營收995.73億元，年增31.9%。台達電9日股價收1,220元，下滑100元。

