晶華財報／2025年每股賺11.42元 每股將配息10.7496元、殖利率5.91%

晶華國際酒店（2707）9日召開董事會，通過2025年度財務報表及盈餘分配案，集團總營收為68.33億元，年增8.51%，母公司稅後純益為14.55億元，較去年增加8.13%，每股盈餘（EPS）為11.42元，比2024年的10.57元增加0.85元、；現金股利則為每股10.7496元，配發率達94%，若以3月9日收盤價182元計算，現金股利殖利率為5.91%。

受惠於尾牙外燴等餐飲需求活絡以及長達9天的農曆春節連假，集團2月營收創下同期歷史新高，來到6.63億元，較去年同期的5.34億元增加1.29億元、約24.17%。累計1至2月營收則為13.42億元，較去年同期的12.84億元增加0.58億元、約4.49%，也再度創下同期歷史新高紀錄。除了集團旗下各酒店的客房及餐飲表現亮眼外，受到西洋情人節與過年檔期的超高買氣，麗晶精品營收也有雙位數的成長。

董事會也通過了一旅館租賃契約及改裝預算案，集團將在中山北路一段黃金商圈開設全新的捷絲旅台北中山館，該酒店鄰近捷運中山站，擁有50間客房以及寬敞的早餐與生活休憩空間，這是集團旗下第16家飯店、也是捷絲旅品牌的第10個據點，預計在2026年6月份正式開幕迎賓，目前預估的平均房價為2,800元、住房率則有望達到七成。積極籌備中的林口晶英酒店、捷絲旅新北林口館以及大阪二館也計劃在2027年陸續開幕，屆時，集團的總房間數將突破2,800間，為整體業績成長注入有力的動能。

展望後市，三月份的台北國際自行車展以及韓流女團在大巨蛋舉辦的演唱會創造出了兩波訂房高峰，台北晶華酒店接連兩周都有九成以上的住房率，對客房業績助益甚大。集團位於高雄、台南、花蓮以及宜蘭的酒店也針對3月春遊以及4月的婦幼節連假推出多項國旅優惠方案，期待能穩定住七成以上的住房率。

餐飲市場雖迎來傳統的淡季，但飯店內各餐廳仍積極爭取春酒宴席，並推出春季新菜搶市，台北晶華酒店更是延續舉辦日、韓潮流美食客座活動的策略，請到首爾三大可頌專賣店之一的Teddy Beurre House展開一個月的快閃外賣，額外增加的業績預估可達千萬以上。同時間，端午節粽禮的市場也開始熱絡，台北晶華與台南晶英將於四月中旬分別推動預購計畫，鎖定企業福委的送禮大單，為第2季的營收表現打下穩固的基礎。