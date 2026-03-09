快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

文曄前二月營收衝上3000億元 年增89%

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供

IC通路商龍頭文曄(3036)今日公布2026年2月合併營收約新台幣1044億元，較去年同期合併營收增加約29%；累計前二月合併營收約新台幣3,002億元，與去年同期相較成長約89.1%。

受惠AI應用爆發，文曄董事長鄭文宗稍早在法說會釋出本季將強勁成長。他說，在 AI 資料中心與通訊需求帶動下，預估第1季營收中位數預估將季增 39%，多數應用呈現增長，甚至在資料中心與伺服器領域將較去年同期逾倍數成長。

文曄也預估本季每股純益約4.49-5.14 元，單季挑戰賺進半個股本，營運動能強勁。文曄今日股價在台股重挫近1500點，仍以平盤價215.5元作收，表現強勢。

全家營收／2月年增14.24%、創同期新高 累計前二月亦創同期最佳

全家（5903）9日公告2月合併營收88.13億元，較去年同期成長14.2％，創史上最強2月。累計前二月營收181.89億元，較去年同期成長9.7％，亦是同期最佳紀錄。截至2月月底，全家總店舖數達4,463家。

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

宏碁營收／2月逆勢成長、月增1.8% 創疫後二月歷史新高

PC品牌大廠宏碁（2353）不畏農曆春節工作天數減少影響，今年2月合併營收為214.58億元，逆勢月增1.8%、年增25.7%，為疫後二月歷史新高；累計宏碁今年前兩月合併營收為425.35億元，年增32.2%。

國巨營收／2月115.05億元、年增18% 創下同月營收歷史新高紀錄

被動元件大廠國巨*（2327）9日公布2026年2月營收為115.05億元，單月營收較上月減少 11.7%，並較去年同期增加 18%，創下同月營收歷史新高紀錄；累計今年前兩月營收為245.35億元，較去年同期增加22.7%。

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

台達電營收／2月498億元、逆勢月增0.4% 年增31%創同期新高

台達電（2308）9日公布2月營收達498.97億元，逆勢月增0.4%且年增31%，為同期新高，主要受惠AI伺服器電源及液冷出貨帶動；累計2026年前兩月營收995.73億元，年增31.9%。台達電9日股價收1,220元，下滑100元。

