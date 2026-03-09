文曄前二月營收衝上3000億元 年增89%

IC通路商龍頭文曄(3036)今日公布2026年2月合併營收約新台幣1044億元，較去年同期合併營收增加約29%；累計前二月合併營收約新台幣3,002億元，與去年同期相較成長約89.1%。

受惠AI應用爆發，文曄董事長鄭文宗稍早在法說會釋出本季將強勁成長。他說，在 AI 資料中心與通訊需求帶動下，預估第1季營收中位數預估將季增 39%，多數應用呈現增長，甚至在資料中心與伺服器領域將較去年同期逾倍數成長。

文曄也預估本季每股純益約4.49-5.14 元，單季挑戰賺進半個股本，營運動能強勁。文曄今日股價在台股重挫近1500點，仍以平盤價215.5元作收，表現強勢。