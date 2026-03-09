快訊

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

詩肯表示，2025年春節落在1月下旬，而春節後為傳統淡季，因此2025年2月基期較低，但合併2026年1、2月營收5.3億元，仍較2025年成長27.27%，而2月營收中，台灣本業為1.26億元，年增47.36%，而新加坡短影音行銷策略得宜使熱度持續，營收再度突破1億元，年增145.48%。

但對於今年後市，詩肯指出，房產機構觀察，今年房市買氣續冷，且出現結構性的觀望氛圍，且房價基期過高、信用管制與貸款限制，利率與資金成本的不確定性等因素，因此全年成交量應不會太高，對居家產業來說並非好消息。

此外，雖然關稅造成的不確定性已經消弭，但由於美伊戰爭爆發，後續局勢不明，對於能源供應的憂慮不斷，若是能源價格，恐又造成新一波的通膨，對於民眾消費力來說，恐又要承受壓力。

詩肯表示，雖然今年營運開了好頭，但農曆年過後進入淡季，營收表現也會隨之回落，加上大環境仍充滿變化，因此對於接下來的展望仍需要審慎觀察。

截至2月底，全台門市為85店，較1月減少3店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

高雄建商永信建（5508）9日公布2025年財報，稅後純益為6.67億元，年減80.8%，每股純益3.07元。董事會擬配發現金股利約2.77元，以收盤價51.3元估算，現金殖利率約5.4%。

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

寬宏財報／2025年 EPS 18.83元創新高 擬配息18.7元、殖利率12%

寬宏藝術（6596）9日公告，2025年稅後純益7.15億元，年增243.13％，每股稅後純益（EPS）18.83元，創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬配發盈餘分配之現金股利每股17.7元，資本公積發放之現金每股1元，合計共18.7元，以今日收盤價147.5元計算，現金殖利率約12.6％。

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

