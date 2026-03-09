快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年。中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

除了台電強韌電網，AI科技產業發展已經成為重電業下一波強勁的成長動能，台積電（2330）董事長魏哲家就擔憂「電力需求吃緊」，特斯拉執行長馬斯克也表示，「AI的盡頭是電力」，且繼晶片短缺後，全球恐將面臨電力饑荒，大缺電力設備。

中興電為國內GIS的龍頭廠商，長期獨占345KV GIS訂單，近期台電釋出的GIS訂單中，也由中興電獨拿。法人認為，今年缺工問題逐步改善，預期未來有望受惠電力供給壓力，接洽到更多新訂單。

產能方面，中興電去年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，今年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

電力需求 電力 營收

延伸閱讀

景美科技前2月營收年增約83% 2月逆勢年增28.6%

台達電營收／2月498億元、逆勢月增0.4% 年增31%創同期新高

景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

富強鑫營收／2月達2.69億元 逆勢年增8.89％

相關新聞

聯電74萬股東快看！股東會紀念品出爐 今年延續可愛、療癒風格是「這物」

晶圓代工廠聯電（2303）股東會紀念品出爐，今年股東會紀念品延續可愛、療癒風格，是史努比口袋保溫瓶，預期將受小股東喜愛。據悉，聯電目前股東數超過74萬人。

台積電鉅額交易出現漲停價！換算指數竟有2,000點空間 兩指標率先反彈

台股要反彈了嗎？加權指數9日創下歷史第三大跌點1,489點，台積電（2330）跟著跳空下墜往季線崩跌，終場下跌4.23％或80元至1,810元。然而，盤後鉅額交易驚見9日現貨的漲停價2,075元，相較於現貨溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡、回歸亮麗的基本面，重返34,100以上關卡，值得進一步觀察。

矽格財報／2025年獲利29.55億元 每股賺6.14元

IC封測業者矽格（6257）9日通過2025年財務報表，全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%，稅後純益29.55億元，較2024年同期增加近7%，每股純益6.14元。

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

大東電（1623）9日公告，2025年稅後純益8.16億元，年增11.44％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）13.61元。董事會通過，配發每股現金股利8元，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約4.1％。

至上財報／2025年第4季獲利大贏前三季總和 全年每股賺5.02元

三星主要通路商至上（8112）近期的營運表現受惠於記憶體價揚而吞下大補丸，9日公告去年財報，每股純益達5.02元，其中2025年第4季每股純益高達3.4元，單季獲利超過前三季。法人預期，該公司今年業績仍有機會持續受惠於熱絡的記憶體市況。

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。