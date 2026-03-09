中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年。中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

除了台電強韌電網，AI科技產業發展已經成為重電業下一波強勁的成長動能，台積電（2330）董事長魏哲家就擔憂「電力需求吃緊」，特斯拉執行長馬斯克也表示，「AI的盡頭是電力」，且繼晶片短缺後，全球恐將面臨電力饑荒，大缺電力設備。

中興電為國內GIS的龍頭廠商，長期獨占345KV GIS訂單，近期台電釋出的GIS訂單中，也由中興電獨拿。法人認為，今年缺工問題逐步改善，預期未來有望受惠電力供給壓力，接洽到更多新訂單。

產能方面，中興電去年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，今年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。