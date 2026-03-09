宏碁營收／2月逆勢成長、月增1.8% 創疫後二月歷史新高

PC品牌大廠宏碁（2353）不畏農曆春節工作天數減少影響，今年2月合併營收為214.58億元，逆勢月增1.8%、年增25.7%，為疫後二月歷史新高；累計宏碁今年前兩月合併營收為425.35億元，年增32.2%。

宏碁2月營運亮點分別包括：筆記型電腦營收2月年增37.8%，累計前兩月年增43.2%。桌上型電腦營收2月年增11.7%，累計前兩月年增27.5%。Chromebook營收2月年增16.2%；累計前兩月年增12.2%。電競及遊戲相關產品及業務營收2月年增50.5%，累計前兩月年增51.8%。商用產品營收2月年增63.7%，累計前兩月年增63.9%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占2月營收之32.0%、累計前兩月營收之37.0%。

此外，宏碁旗下公開發行子公司皆已公告二月營收，宏碁遊戲也剛舉行上市前業績發表會，為其在台灣證券交易所創新板上市做準備。孵化中的事業中尤以宏碁智通公司累計前兩月營收年增47.9%為亮點。