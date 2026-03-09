力士營收／陸系終端需求掀搶貨潮 挹注2月淡季出貨暢旺

專業MOSFET設計廠商力士（4923）9日公告2026年2月合併營收為8,519萬元，受惠中國陸系消費電子與車用所需Wafer半成品需求增加並追加訂單，以及電源供應器、電池等各品項出貨穩定下，推升力士農曆春節期間出貨淡季逆勢繳出亮眼成績，較去年同期增加39.63%。累計前2月合併營收1.65億元，年增36.57%。

力士指出，公司已透過既有合作夥伴順利打入電源供應器新客戶的合格供應鏈名單，未來可望隨著客戶於AI邊緣裝置出貨量提升而同步受惠，挹注營運成長動能。此外，公司於新應用領域亦有所突破，遊戲機相關產品已正式進入量產出貨階段；由於該類產品供應商替換門檻較高，預期將成為公司未來營收穩定的重要來源之一。

公司將持續深化自有技術研發與產品優化，強化RTG與ETG兩大專利平台布局。其中，主要應用於電池領域的第二代RTG產品已正式進入量產階段，未來將逐步取代既有出貨產品；相較第一代產品，第二代RTG體積縮小約27%，並同步提升防靜電（ESD）保護效能，並持續具備低電壓即可啟動特性，可進一步強化電池應用的安全性與可靠度，同時保持出貨價格的穩定。

在電源供應器應用方面，ETG系列亦持續優化，以ETG+為例，在維持既有規格與效能下，產品面積縮小約三成，有助提升系統功率密度與設計彈性。此外，公司亦啟動新世代SHIELDED GATE（SGT）技術研發專案，SGT MOSFET具備高功率密度、低開關損耗及良好EMI表現，並兼具高電壓能力與高可靠度。

展望2026年，力士維持審慎樂觀看法，市場已逐步顯現需求回溫與成長動能。隨著AI應用發展，對MOSFET所需電壓與電流規格日益嚴格，公司未來將持續透過研發改良與製程工藝優化，強化產品競爭力與設計靈活度，提供客戶更多元的解決方案，並逐步提升於相關供應鏈中的市占率。

另一方面，近期上游原物料價格持續攀升，加上AI資料中心建設加速，帶動電源與功率器件需求升溫，部分產能亦出現排擠效應。市場傳出部分陸系廠商已開始調整價格因應成本壓力，力士表示，將持續審慎評估相關變化是否擴散至產業鏈，並密切關注市場動態與供需變化。