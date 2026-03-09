快訊

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
PC品牌大廠華碩9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。圖／聯合報系資料照片
PC品牌大廠華碩9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。圖／聯合報系資料照片

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

在品牌營收方面，華碩2月為502.54億元，月減20.06%、年增21.97%；累計華碩今年前兩月營收為1,131.15億元，年增49.76%。

此外，華碩將於10日舉行法說會，屆時將公布2025年完整財報，以及釋出2026年展望。市場關注華碩AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

華碩伺服器業務過去主要客戶群來自亞太區，2025年加大力度投入歐美市場，北美、亞太區業績比重已呈現各半。華碩伺服器事業部最近提出新的三年策略計畫，對2026年相關事業業績設定積極成長目標。

隨著華碩伺服器事業年營收規模已突破千億元，為了進一步擴張相關業務，華碩日前正式進行組織調整，3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群——基礎方案事業群（IS BG），由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

針對記憶體缺貨影響，華碩共同執行長許先越先前表示，這些影響確實都存在，且影響並非只有華碩，幾乎整個產業鏈從上游到下游都受到相當程度的衝擊，預期影響時程會延續到2027年下半年左右。

營收 華碩

相關新聞

外資賣超1,208億元寫史上新高 大賣台積電3.7萬張、狂拋這檔 ETF

台股9日重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場收在32,110.42點，下跌1,489.12點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超1,208.17億元，創史上最大單日賣超金額，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）高居外資賣超冠軍，單日遭狂拋20萬178張，權王台積電（2330）也遭外資大賣37,837張。

力士營收／陸系終端需求掀搶貨潮 挹注2月淡季出貨暢旺

專業MOSFET設計廠商力士（4923）9日公告2026年2月合併營收為8,519萬元，受惠中國陸系消費電子與車用所需Wafer半成品需求增加並追加訂單，以及電源供應器、電池等各品項出貨穩定下，推升力士農曆春節期間出貨淡季逆勢繳出亮眼成績，較去年同期增加39.63%。累計前2月合併營收1.65億元，年增36.57%。

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

台達電營收／2月498億元、逆勢月增0.4% 年增31%創同期新高

台達電（2308）9日公布2月營收達498.97億元，逆勢月增0.4%且年增31%，為同期新高，主要受惠AI伺服器電源及液冷出貨帶動；累計2026年前兩月營收995.73億元，年增31.9%。台達電9日股價收1,220元，下滑100元。

晶睿營收／2月4.54億元 月減28%、年減21%

安空廠晶睿（3454）9日公布2月營收4.54億元、月減28%，年減21%，累計今年前兩個月營收10.85億元，年減13.5%。

佳能營收／2月6.64億元 年增32.22%

佳能企業（2374）9日公布2月營收6.64億元，年增32.22%、月減38.16%；累計前兩月營收17.37億元，年增71.26%。

