華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

在品牌營收方面，華碩2月為502.54億元，月減20.06%、年增21.97%；累計華碩今年前兩月營收為1,131.15億元，年增49.76%。

此外，華碩將於10日舉行法說會，屆時將公布2025年完整財報，以及釋出2026年展望。市場關注華碩AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

華碩伺服器業務過去主要客戶群來自亞太區，2025年加大力度投入歐美市場，北美、亞太區業績比重已呈現各半。華碩伺服器事業部最近提出新的三年策略計畫，對2026年相關事業業績設定積極成長目標。

隨著華碩伺服器事業年營收規模已突破千億元，為了進一步擴張相關業務，華碩日前正式進行組織調整，3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群——基礎方案事業群（IS BG），由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

針對記憶體缺貨影響，華碩共同執行長許先越先前表示，這些影響確實都存在，且影響並非只有華碩，幾乎整個產業鏈從上游到下游都受到相當程度的衝擊，預期影響時程會延續到2027年下半年左右。