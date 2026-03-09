微星參展Embedded World 2026 展示完整Edge AI生態系

MSI微星（2377）今年於 Embedded World 2026 展出完整 Edge AI 生態系，整合邊緣運算平台、垂直場域解決方案與強固型行動裝置，展現從 運算核心到現場部署 的 AI 應用架構，並聚焦智慧城市、製造、交通與零售等產業場域。

本次展出亮點：AI運算核心，推出 EdgeXpert AI Supercomputer（NVIDIA GB10 Superchip），並搭配 MS-C926、MS-C932、MS-C910E 等邊緣運算平台，支援多元 AI 推論應用。

場域應用展示，現場展示智慧零售數位看板管理、集中式設備監控、機器視覺 AI 學習，以及智慧停車辨識等 Edge AI 應用情境。

垂直解決方案，透過 ODM／OEM 客製化服務，平台可延伸至 車隊管理、智慧農業、視訊會議系統與無人機控制 等多元應用。

行動端部署，同步亮相 NE21 11.6 吋強固型平板，搭載 Intel 第 13 代 Core 處理器與 Windows 11 IoT，具備 MIL-STD-810G 與 IP65 防護等級，支援戶外與車載場域作業。