快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

微星參展Embedded World 2026 展示完整Edge AI生態系

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

MSI微星（2377）今年於 Embedded World 2026 展出完整 Edge AI 生態系，整合邊緣運算平台、垂直場域解決方案與強固型行動裝置，展現從 運算核心到現場部署 的 AI 應用架構，並聚焦智慧城市、製造、交通與零售等產業場域。

本次展出亮點：AI運算核心，推出 EdgeXpert AI Supercomputer（NVIDIA GB10 Superchip），並搭配 MS-C926、MS-C932、MS-C910E 等邊緣運算平台，支援多元 AI 推論應用。

場域應用展示，現場展示智慧零售數位看板管理、集中式設備監控、機器視覺 AI 學習，以及智慧停車辨識等 Edge AI 應用情境。

垂直解決方案，透過 ODM／OEM 客製化服務，平台可延伸至 車隊管理、智慧農業、視訊會議系統與無人機控制 等多元應用。

行動端部署，同步亮相 NE21 11.6 吋強固型平板，搭載 Intel 第 13 代 Core 處理器與 Windows 11 IoT，具備 MIL-STD-810G 與 IP65 防護等級，支援戶外與車載場域作業。

行動裝置 智慧城市

延伸閱讀

聯發科前進MWC　秀6G、人工智慧及CPO封裝

相關新聞

晶睿營收／2月4.54億元 月減28%、年減21%

安空廠晶睿（3454）9日公布2月營收4.54億元、月減28%，年減21%，累計今年前兩個月營收10.85億元，年減13.5%。

佳能營收／2月6.64億元 年增32.22%

佳能企業（2374）9日公布2月營收6.64億元，年增32.22%、月減38.16%；累計前兩月營收17.37億元，年增71.26%。

法人看好3月起運價加速上漲 這三檔航運股成為加碼首選

全球散裝航運市場展現強勁韌性！本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上第2大盤中跌點，終場跌勢收斂，下挫1489.12點，為第4大收盤...

瑞儀營收／2月33.54億元 月減29.5%、年減5.3%

瑞儀（6176）9日公告2026年2月合併營收33.54億元，月減29.5%，年減5.3%。

倚天酷碁財報／2025年 EPS 達1.88元 投資美國 PC 周邊品牌 Plugable

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）董事會近期通過2025年財務報告，全年營收達32.7億元，年增26%，創歷史新高；第4季營收9.54億元，季增13%，年增 31%。其中，PC周邊產品受惠於亞馬遜等電商通路持續暢銷，第4季營收達3.5億元，全年營收達8.5億元，較2024年顯著成長，成為全年營收成長的主要動能。受惠於電商通路持續成長與產品組合優化，全年營業利益達1.27億元，稅後歸屬母公司淨利為1.17億元，每股盈餘1.88元，董事會同步通過配發1.7元現金盈餘分派，整體營運表現穩健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。