聽新聞
0:00 / 0:00
晶睿營收／2月4.54億元 月減28%、年減21%
安控廠晶睿（3454）9日公布2月營收4.54億元、月減28%，年減21%，累計今年前兩個月營收10.85億元，年減13.5%。
晶睿表示，2月受農曆過年假期工作天數減少影響，整體營收較上月下滑，但品牌事業在海外市場仍維持穩健成長，其中以歐洲與日本市場表現較為突出。公司持續推動AI安防解決方案，於2月底參加歐洲安防與消防展會SICUR Madrid，展示影像監控、門禁管理、資安防護及關鍵基礎設施保護等創新技術，獲得客戶關注。
因應企業對雲端與邊緣AI整合需求提升，晶睿於雲端平台VORTEX推出生成式AI安防功能Think Alert，使用者可透過自然語言快速設定規則，觸發關鍵字情境即發出警報，提升事件反應效率與風險管理能力，此外，也推出個人防護裝備偵測與跌倒偵測功能，協助企業與公共場域提升安全韌性與營運效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。