晶睿營收／2月4.54億元 月減28%、年減21%

安控廠晶睿（3454）9日公布2月營收4.54億元、月減28%，年減21%，累計今年前兩個月營收10.85億元，年減13.5%。

晶睿表示，2月受農曆過年假期工作天數減少影響，整體營收較上月下滑，但品牌事業在海外市場仍維持穩健成長，其中以歐洲與日本市場表現較為突出。公司持續推動AI安防解決方案，於2月底參加歐洲安防與消防展會SICUR Madrid，展示影像監控、門禁管理、資安防護及關鍵基礎設施保護等創新技術，獲得客戶關注。

因應企業對雲端與邊緣AI整合需求提升，晶睿於雲端平台VORTEX推出生成式AI安防功能Think Alert，使用者可透過自然語言快速設定規則，觸發關鍵字情境即發出警報，提升事件反應效率與風險管理能力，此外，也推出個人防護裝備偵測與跌倒偵測功能，協助企業與公共場域提升安全韌性與營運效率。