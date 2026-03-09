聽新聞
0:00 / 0:00
佳能營收／2月6.64億元 年增32.22%
佳能企業（2374）9日公布2月營收6.64億元，年增32.22%、月減38.16%；累計前兩月營收17.37億元，年增71.26%。
佳能表示，營收成長動能主要受惠光學影像視覺產品、光學相關模組及客戶專案出貨轉趨穩健，看好本季營收成長可期。近年佳能積極擴張AI影像視覺、機器手臂感測器、無人機組件等新產品，更持續開發經營不同洲際的客戶。技術上持續精密影像感測技術，廠區生產設備自動化升級，目標站穩供應鏈關鍵地位。
佳能企業2025營收99.08億元，年增60%。法人看好，今年佳能來自機器人相關應用出貨、車隊管理新專案帶動等，在新產品應用陸續發酵下，2026年營收有望突破百億大關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。