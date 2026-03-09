聽新聞
瑞儀營收／2月33.54億元 月減29.5%、年減5.3%
瑞儀（6176）9日公告2026年2月合併營收33.54億元，月減29.5%，年減5.3%。
瑞儀累計2026年前兩月合併營收81.1億元，年增2.2%。9日股價隨大盤走跌，下跌4.8元，成交量5,238張，收99.2元。
瑞儀董事長王昱超日前在線上法說會表示，背光模組本業2025年毛利創新高；獲利衰退主要受匯率與併購影響。他強調，近年投資百億元透過併購推動三大新事業轉型，2026年是關鍵打底期、2027年進入良率爬坡階段，預估2028年新事業可望貢獻營收占比達20%至25%，成為支撐中長期成長的重要動能。
