台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

中央社／ 台北9日電
台積電。（路透） 湯淑君

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上第2大盤中跌點，終場跌勢收斂，下挫1489.12點，為第4大收盤跌點，上市下跌家數逾千家，指數守住32000點關卡。台積電終場跌80元，收在1810元，多檔高價股跌停。

投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，利空衝擊下，美股續挫收黑，台指期夜盤、美股期貨大跌，日、韓股今天挫跌約7、8%，台股承受賣壓。

台股今天以32354點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第2大，僅次於2025年4月7日的2086點。

台股加權指數今天終場收在32110.42點，重挫1489.12點，跌幅4.43%，成交金額新台幣8083.3億元。電子股跌4.89%，金融股跌2.01%，櫃買指數跌5.72%。

台股今天盤中接連失守月線、33000點、32000點關卡，收盤站回32000點之上，終場下跌家數達千家，跌停家數57家。

觀察權值股走勢，台積電早盤跌120元回測至1770元；盤中收斂，終場下跌80元，收1810元，跌幅4.23%。鴻海、台達電、國巨、聯發科等權值股收盤重挫逾5%。

記憶體族群方面，南亞科、旺宏跌停，華邦電挫逾5%。觀察AI指標股，緯創、廣達等拉回震盪，終場跌逾2%，矽光子CPO（共同封裝光學）族群重挫，波若威跌停，智邦下跌逾5%；散熱股奇鋐跌停、雙鴻挫逾9%；PCB族群欣興、華通跌停，台光電、臻鼎-KY挫逾7%。

抗跌股以航運、能源族群為主。長榮、陽明、萬海相對強勢，台達化、中石化、中化生、台塑化、欣天然、欣高等石油及天然氣股漲停。

群創收在紅盤之上，上漲逾1%；IC設計概念股抗跌，新唐科技、瑞昱半導體、聯詠科技等收紅。

高價股疲軟，股王信驊收盤跌約4%，守住9000元大關；精測、光聖、奇鋐、富世達、貿聯-KY、聯亞、致茂、昇達科、竑騰等跌停，亞德客-KY、AES-KY、竹陞科技、新應材失守千元關卡，台股退守「32千金股」。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問表示，美股重挫、期指同步大跌，國際油價期貨價衝上110美元，市場短期高度擔憂戰爭風險升溫，油價飆漲恐引發新的通膨壓力。

他指出，戰爭因素目前是影響市場的最大變數，在不確定性仍高情況下，台股短期恐難脫震盪格局，市場目前普遍預期戰事可能拖延一段時間，若後續局勢出現較明顯的緩和或好轉跡象，才有機會帶動投資人信心回穩，進一步支撐股市表現。

瑞儀營收／2月33.54億元 月減29.5%、年減5.3%

瑞儀（6176）9日公告2026年2月合併營收33.54億元，月減29.5%，年減5.3%。

倚天酷碁財報／2025年 EPS 達1.88元 投資美國 PC 周邊品牌 Plugable

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）董事會近期通過2025年財務報告，全年營收達32.7億元，年增26%，創歷史新高；第4季營收9.54億元，季增13%，年增 31%。其中，PC周邊產品受惠於亞馬遜等電商通路持續暢銷，第4季營收達3.5億元，全年營收達8.5億元，較2024年顯著成長，成為全年營收成長的主要動能。受惠於電商通路持續成長與產品組合優化，全年營業利益達1.27億元，稅後歸屬母公司淨利為1.17億元，每股盈餘1.88元，董事會同步通過配發1.7元現金盈餘分派，整體營運表現穩健。

友達營收／2月205億元 月減8.9%、年減16.7%

友達（2409）9日公告2026年2月合併營收205.05億元，月減8.9%，年減16.7%。

台積電1,800元關卡保衛戰 創單日最大下跌金額紀錄120元

收到美股ADR走弱與國際局勢不穩干擾，台積電（2330）9日面臨1,800元關卡保衛戰，早盤改寫單日最大跌點120元，最低來到1,770元，隨著台積電股價基期變高，近年來的跌點也隨之放大，今日下跌金額創新紀錄。隨後在1,800元整理市值約來到46.68兆元。

台股大跌 至上股價逆勢走揚

記憶體市場因供不應求而報價走揚，三星主要通路商至上（8112）營運表現因此受到期待，9日即使面臨台股大跌，股價仍逆勢走揚。

