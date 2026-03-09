台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

美伊戰事推升油價大漲，台股今天早盤暴跌2070點，創史上第2大盤中跌點，終場跌勢收斂，下挫1489.12點，為第4大收盤跌點，上市下跌家數逾千家，指數守住32000點關卡。台積電終場跌80元，收在1810元，多檔高價股跌停。

投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，利空衝擊下，美股續挫收黑，台指期夜盤、美股期貨大跌，日、韓股今天挫跌約7、8%，台股承受賣壓。

台股今天以32354點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第2大，僅次於2025年4月7日的2086點。

台股加權指數今天終場收在32110.42點，重挫1489.12點，跌幅4.43%，成交金額新台幣8083.3億元。電子股跌4.89%，金融股跌2.01%，櫃買指數跌5.72%。

台股今天盤中接連失守月線、33000點、32000點關卡，收盤站回32000點之上，終場下跌家數達千家，跌停家數57家。

觀察權值股走勢，台積電早盤跌120元回測至1770元；盤中收斂，終場下跌80元，收1810元，跌幅4.23%。鴻海、台達電、國巨、聯發科等權值股收盤重挫逾5%。

記憶體族群方面，南亞科、旺宏跌停，華邦電挫逾5%。觀察AI指標股，緯創、廣達等拉回震盪，終場跌逾2%，矽光子CPO（共同封裝光學）族群重挫，波若威跌停，智邦下跌逾5%；散熱股奇鋐跌停、雙鴻挫逾9%；PCB族群欣興、華通跌停，台光電、臻鼎-KY挫逾7%。

抗跌股以航運、能源族群為主。長榮、陽明、萬海相對強勢，台達化、中石化、中化生、台塑化、欣天然、欣高等石油及天然氣股漲停。

群創收在紅盤之上，上漲逾1%；IC設計概念股抗跌，新唐科技、瑞昱半導體、聯詠科技等收紅。

高價股疲軟，股王信驊收盤跌約4%，守住9000元大關；精測、光聖、奇鋐、富世達、貿聯-KY、聯亞、致茂、昇達科、竑騰等跌停，亞德客-KY、AES-KY、竹陞科技、新應材失守千元關卡，台股退守「32千金股」。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問表示，美股重挫、期指同步大跌，國際油價期貨價衝上110美元，市場短期高度擔憂戰爭風險升溫，油價飆漲恐引發新的通膨壓力。

他指出，戰爭因素目前是影響市場的最大變數，在不確定性仍高情況下，台股短期恐難脫震盪格局，市場目前普遍預期戰事可能拖延一段時間，若後續局勢出現較明顯的緩和或好轉跡象，才有機會帶動投資人信心回穩，進一步支撐股市表現。