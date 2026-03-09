倚天酷碁財報／2025年 EPS 達1.88元 投資美國 PC 周邊品牌 Plugable

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）董事會近期通過2025年財務報告，全年營收達32.7億元，年增26%，創歷史新高；第4季營收9.54億元，季增13%，年增 31%。其中，PC周邊產品受惠於亞馬遜等電商通路持續暢銷，第4季營收達3.5億元，全年營收達8.5億元，較2024年顯著成長，成為全年營收成長的主要動能。受惠於電商通路持續成長與產品組合優化，全年營業利益達1.27億元，稅後歸屬母公司淨利為1.17億元，每股盈餘1.88元，董事會同步通過配發1.7元現金盈餘分派，整體營運表現穩健。

董事會亦通過策略投資美國PC周邊品牌Plugable，投資金額不超過910萬美元，預計取得約30%股權。透過此次投資，雙方未來將在產品開發、供應鏈與通路資源等方面深化合作，倚天酷碁將進一步強化高階PC周邊產品線布局，並結合Plugable既有電商平台與企業客戶基礎，補強高階擴充與多螢幕相關產品線，並提升全球市場競爭力。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「PC周邊產品一直是倚天酷碁重要的核心業務。隨著全球多螢幕與行動辦公需求持續提升，高效能連接與擴充解決方案市場需求持續成長。透過此次策略投資美國電腦周邊設備品牌Plugable，將進一步補強倚天酷碁在高階PC周邊產品線的布局，並提升產品組合的完整性。」

Plugable為北美知名PC周邊品牌，產品於亞馬遜電商平台長期位居暢銷排行榜，並在擴充基座（Docking Station）及多顯示器擴充解決方案領域具有一定市場基礎。雙方未來也延續拓展生活周邊產品線的策略，透過多元產品布局與電商通路銷售，帶動整體出貨與海外市場成長。