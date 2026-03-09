台積電1,800元關卡保衛戰 創單日最大下跌金額紀錄120元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
台積電面臨1,800元關卡保衛戰。中央社
台積電面臨1,800元關卡保衛戰。中央社

收到美股ADR走弱與國際局勢不穩干擾，台積電（2330）9日面臨1,800元關卡保衛戰，早盤改寫單日最大跌點120元，最低來到1,770元，隨著台積電股價基期變高，近年來的跌點也隨之放大，今日下跌金額創新紀錄。隨後在1,800元整理市值約來到46.68兆元。

不過，雖然120元是目前的最高紀錄，但若以跌幅來看，過去曾有多次跌停的紀錄，百分比跌幅未必是史上最高。不過在今日的規模下，台積電下跌120元的跌勢導致台積電市值蒸發超過3兆元，對台股大盤造成了約960點的跌點貢獻。

雖然台積電基本面沒有太大改變，不過，法人分析，受到美伊戰事延燒，國際油價隨之飆高，通膨疑慮急升，亞洲股匯債市同步承壓，上週加權指數自35,000點加速回檔，單週大跌逾5%，週成交量也爆出4.67兆元的歷史天量，整體上市ETF成交金額也明顯放大，創下4816.8億元的新高，而資產規模則大幅縮水1,211億元，來到52,598.49億元。

