台股斷崖下殺它竟一度翻紅！群創奪輝達光通訊單 這零件比面板好賺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
群創董事長洪進揚（本報系資料庫）
中東戰火引發油價飆漲，台股9日陷入斷崖式下殺，盤中一度重跌逾2000點。在一片血流成河中，面板龍頭群創（3481）憑藉打入輝達、Google光通訊供應鏈的利多消息，展現強大抗跌韌性，盤中突圍一度翻紅，成交量穩居全市場之冠。

市場最新傳出，群創已成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件代工大單。隨著輝達新世代Vera Rubin平台全面推動「以光代銅」，關鍵後段光纖分配盒（Shuffle Box）需求暴增，既有供應鏈產能難以負荷，訂單外溢至擁有龐大組裝場地的群創竹南廠。

業界分析，單個Shuffle Box單價高達6,000至8,000美元，利潤遠高於傳統面板與LCM模組組裝。群創不僅受惠於Google TPU進化的光通訊商機，其扇出型面板級封裝（FOPLP）技術更傳出打入SpaceX供應鏈，多角化布局邁入收割期。

董事長洪進揚自2018年掌舵以來，推動「突圍轉型」計畫已見成效。群創已從單純的面板廠蛻變為「大面積玻璃精細化處理方案商」。除了跨足光通訊與先進封裝，公司亦積極活化資產。市場傳出南科五廠將提早於5月關閉並出售，此舉不僅能節省上億元維運經費，售廠利得更可望支撐2026年全年獲利。

群創預計於10日通過去年財報，並在12日舉辦集團法說會，屆時關於南科廠出售進度、矽光子（CPO）轉投資效益，以及下半年光通訊事業的貢獻，都將成為市場法人的關注焦點。

儘管大盤遭空襲，面板雙虎卻相對抗壓。除了轉型題材支撐，面板本業在本季淡季竟「逆勢漲價」，穩住基本盤。群創9日盤初一度隨大盤跌破10日線、探至25.3元，但盤中逆勢突圍翻紅上漲，帶動友達（2409）跌幅收斂至約3.5%，表現優於多數電子權值股。在國安基金高度關注市場波動，不排除召開臨時委員會會議討論因應措施之際，群創憑藉「轉型實績」與「避險屬性」，已成為當前動盪盤勢中的多頭指標。

矽光子 面板雙虎 供應鏈

相關新聞

台積電1,800元關卡保衛戰 創單日最大下跌金額紀錄120元

收到美股ADR走弱與國際局勢不穩干擾，台積電（2330）9日面臨1,800元關卡保衛戰，早盤改寫單日最大跌點120元，最低來到1,770元，隨著台積電股價基期變高，近年來的跌點也隨之放大，今日下跌金額創新紀錄。隨後在1,800元整理市值約來到46.68兆元。

台股大跌 至上股價逆勢走揚

記憶體市場因供不應求而報價走揚，三星主要通路商至上（8112）營運表現因此受到期待，9日即使面臨台股大跌，股價仍逆勢走揚。

台股斷崖下殺它竟一度翻紅！群創奪輝達光通訊單 這零件比面板好賺

中東戰火引發油價飆漲，台股9日陷入斷崖式下殺，盤中一度重跌逾2000點。在一片血流成河中，面板龍頭群創（3481）憑藉打入輝達、Google光通訊供應鏈的利多消息，展現強大抗跌韌性，盤中突圍一度翻紅，成交量穩居全市場之冠。

富世達目標價喊2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

石英元件大廠晶技（3042）傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，在新一代低軌衛星產品獲納入設計，有望成為繼AI、網通、車用後，第四個成長引擎。

旭隼漲價營收拚成長 法人估今年業績有望增長15%

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因應上游原材料銅及銀價大漲，近期調升UPS代工價格，漲幅約3%至5%。

