美伊戰爭延燒 SCFI 大漲逾10%

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

SCFI指數在中東戰火四射中，截至上周為止，為1,489.19點，較前一周上漲11.7%，其中，美東線周漲0.9%，美西線周漲4.4%，歐洲線運價周漲2.2%。法人機構表示，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，相對有利支撐歐洲線運價走勢，看好長榮（2603）及陽明海運（2609）近期營運。

分析師表示，SCFI指數大幅上漲主因在於中東戰爭導致波斯灣航線價格大漲逾70%、另南美及中南美航線漲幅亦有50%以上所帶動。

中東戰事導致船舶無法順利通行荷莫茲海峽，目前主要航商都已停止運輸波斯灣國家的貨物，部分船舶將陸續回到港口進行卸貨等待戰爭局勢發展，若船舶靠岸等待時間拉長，降低港口裝卸效率，將逐漸對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果；若戰局持續下去，不排除航商將繞道好望角再進去東地中海，從埃及、土耳其這些國家搭配內陸運輸的方式因應。

此外，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞重啟紅海攻擊行動，即便戰爭在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價的旺季走勢。

土耳其 長榮 以色列

富世達目標價喊2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

石英元件大廠晶技（3042）傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，在新一代低軌衛星產品獲納入設計，有望成為繼AI、網通、車用後，第四個成長引擎。

旭隼漲價營收拚成長 法人估今年業績有望增長15%

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因應上游原材料銅及銀價大漲，近期調升UPS代工價格，漲幅約3%至5%。

聯德控股2月營收月減18% 志聖-62%

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告2月營收5.34億元，月減18.2%，主要受農曆年假期導致工作天數減少影響，但仍較去年同期增加22.4%；前二月營收11.87億元，年增16.3%。

麗臺衝 AI 有望轉盈

麗臺（2465）在AI業務加持下，營收持續增溫，加上費用撙節效益顯現，去年儘管提列中移動呆帳損失，仍可望在連虧三年後轉虧為盈。

大和：富世達毛利率及獲利能見度高 目標價從2,060元調高至2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

