大和：富世達毛利率及獲利能見度高 目標價從2,060元調高至2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

大和指出，富世達第4季EPS為10.96 元，比大和預估的11.6元少5.5%，也比彭博資訊統計市場共識的11.26元少2.7%，主要原因是新伺服器產的取樣費用高於預期；第4季營收為39.76億元，季增11.5%，年增43.6%，符合大和及市場共識預期。

富世達去年第4季毛利率為29%（高於第3季的27.7%，也高於前一年第4季的 19.2%），高於大和預估的27.6%，也高於市場共識的28.2%。大和指出，雖然富世達伺服器營收比重從第3季的53.5%降到第4季的41.8%，但由於良率改善，因此毛利率超出預期。

大和指出，富世達法說會的基調正面，將受惠於液冷滲透率持續提升。富世達2025-2027 年伺服器營收可望持續上升，且在繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）市場具備市占率提升的潛力。大和給予富世達的本益比為33 倍，高於過去三年平均的22倍。

大和樂觀看待富世達的毛利率前景，因此預估的獲利比法人共識高出6-11%。至於富世達主要下行風險，則包括主要客戶市占率低於預期、摺疊手機滲透率不如預期、地緣政治風險等。