大和：富世達毛利率及獲利能見度高 目標價從2,060元調高至2,315元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富世達。記者季相儒／攝影
大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

大和指出，富世達第4季EPS為10.96 元，比大和預估的11.6元少5.5%，也比彭博資訊統計市場共識的11.26元少2.7%，主要原因是新伺服器產的取樣費用高於預期；第4季營收為39.76億元，季增11.5%，年增43.6%，符合大和及市場共識預期。

富世達去年第4季毛利率為29%（高於第3季的27.7%，也高於前一年第4季的 19.2%），高於大和預估的27.6%，也高於市場共識的28.2%。大和指出，雖然富世達伺服器營收比重從第3季的53.5%降到第4季的41.8%，但由於良率改善，因此毛利率超出預期。

大和指出，富世達法說會的基調正面，將受惠於液冷滲透率持續提升。富世達2025-2027 年伺服器營收可望持續上升，且在繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）市場具備市占率提升的潛力。大和給予富世達的本益比為33 倍，高於過去三年平均的22倍。

大和樂觀看待富世達的毛利率前景，因此預估的獲利比法人共識高出6-11%。至於富世達主要下行風險，則包括主要客戶市占率低於預期、摺疊手機滲透率不如預期、地緣政治風險等。

富世達 摺疊手機 伺服器 毛利率

聯德控股營收／2月5.34億元、年增22% 前二月11.87億元、年增16.3%

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）8日公告2月營收5.34億元，月減18.2%、年增22.4%；累計前二月營收11.87億元，年增16.3%。

欣興2025年EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元

欣興（3037）去年第4季營收季增2%、年增18%，毛利率季增至15.7%，主要是稼動率提升與產品組合優化，加上業外受惠金融評價利益與退稅使稅率僅剩5.65%，推升稅後純益至35.3億元，季增61%、年增62倍，每股獲利（EPS）2.32元。

志聖營收／2月3.74億元、月減少62.3% 前2月年增近七成

志聖工業（2467）8日公告2026年2月自結合併營收為新台幣3.74億元，較上月減少62.33%，較去年同期增加3.25%。公司表示，單月營收表現主要搭配客戶設備交機時程。

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

川湖2025年大賺逾十個股本

伺服器滑軌廠川湖昨（24）日公布2025年稅後純益98.37億元，創新高，年增59.8%，每股純益103.23元。川湖今...

