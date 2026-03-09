晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

石英元件大廠晶技（3042）傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，在新一代低軌衛星產品獲納入設計，有望成為繼AI、網通、車用後，第四個成長引擎。

據悉，晶技挾頻率元件技術開發與產能優勢，受到客戶青睞，並獲得美系低軌衛星大客戶納入設計。

與此同時，晶技正與聯發科密切合作，隨著聯發科先前宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，實現商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）以及地震與海嘯警報系統（ETWS）等重要通知應用，預料晶技也有望沾光。

晶技近期營運穩健，元月營收12.17億元，寫同期新高，公司自結元月歸屬於母公司獲利2.23億元，月增14%，年增15.6%，每股稅前盈餘0.66元。法人預期，即便2月工作天數較少，晶技2月業績仍可望挑戰續創同期新高。

展望未來，晶技董事長林萬興日前於法說會表示，隨著AI需求持續增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，去年AI相關營收比重至少會達10%以上，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率將達到40%至50%，今年仍將持續擴大。

業界分析，從光通訊角度來看，每跳升一個規格，如從400G演進至800G，頻率元件單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則再翻倍。隨著AI伺服器走向高速運算、高速傳輸，頻率元件單價也會走升，用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對晶技等頻率元件廠商有正向挹注。

法人表示，在光通訊與低軌衛星兩大應用加持下，頻率元件市場需求與規格正在提升，有助於推升晶技營運動能持續增強，且因單價較高，有助於毛利率成長，對獲利表現是一大助力。

因應市場需求，晶技正在積極規劃擴產，其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正在拉升產能，未來目標月產能達2,000萬顆石英元件，後續再視客戶需求擴張，預估2026年資本支出約11億元，大致與去年相當。