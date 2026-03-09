快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
圖為低軌衛星示意圖。 美聯社
圖為低軌衛星示意圖。 美聯社

石英元件大廠晶技（3042）傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，在新一代低軌衛星產品獲納入設計，有望成為繼AI、網通、車用後，第四個成長引擎。

據悉，晶技挾頻率元件技術開發與產能優勢，受到客戶青睞，並獲得美系低軌衛星大客戶納入設計。

與此同時，晶技正與聯發科密切合作，隨著聯發科先前宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，實現商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）以及地震與海嘯警報系統（ETWS）等重要通知應用，預料晶技也有望沾光。

晶技近期營運穩健，元月營收12.17億元，寫同期新高，公司自結元月歸屬於母公司獲利2.23億元，月增14%，年增15.6%，每股稅前盈餘0.66元。法人預期，即便2月工作天數較少，晶技2月業績仍可望挑戰續創同期新高。

展望未來，晶技董事長林萬興日前於法說會表示，隨著AI需求持續增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，去年AI相關營收比重至少會達10%以上，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率將達到40%至50%，今年仍將持續擴大。

業界分析，從光通訊角度來看，每跳升一個規格，如從400G演進至800G，頻率元件單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則再翻倍。隨著AI伺服器走向高速運算、高速傳輸，頻率元件單價也會走升，用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對晶技等頻率元件廠商有正向挹注。

法人表示，在光通訊與低軌衛星兩大應用加持下，頻率元件市場需求與規格正在提升，有助於推升晶技營運動能持續增強，且因單價較高，有助於毛利率成長，對獲利表現是一大助力。

因應市場需求，晶技正在積極規劃擴產，其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正在拉升產能，未來目標月產能達2,000萬顆石英元件，後續再視客戶需求擴張，預估2026年資本支出約11億元，大致與去年相當。

警報系統 聯發科 低軌衛星

延伸閱讀

聯德控股營收／2月5.34億元、年增22% 前二月11.87億元、年增16.3%

光寶科、台達電 四檔夯

國巨鉭電容 九個月漲價三次 法人看好今年營運大爆發

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

相關新聞

富世達目標價喊2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

石英元件大廠晶技（3042）傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，在新一代低軌衛星產品獲納入設計，有望成為繼AI、網通、車用後，第四個成長引擎。

旭隼漲價營收拚成長 法人估今年業績有望增長15%

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因應上游原材料銅及銀價大漲，近期調升UPS代工價格，漲幅約3%至5%。

聯德控股2月營收月減18% 志聖-62%

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告2月營收5.34億元，月減18.2%，主要受農曆年假期導致工作天數減少影響，但仍較去年同期增加22.4%；前二月營收11.87億元，年增16.3%。

麗臺衝 AI 有望轉盈

麗臺（2465）在AI業務加持下，營收持續增溫，加上費用撙節效益顯現，去年儘管提列中移動呆帳損失，仍可望在連虧三年後轉虧為盈。

大和：富世達毛利率及獲利能見度高 目標價從2,060元調高至2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。