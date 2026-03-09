聽新聞
0:00 / 0:00
麗臺衝 AI 有望轉盈
麗臺（2465）在AI業務加持下，營收持續增溫，加上費用撙節效益顯現，去年儘管提列中移動呆帳損失，仍可望在連虧三年後轉虧為盈。
法人分析，麗臺成功導入AI業務，並大幅縮減營運成本，單月營收超過2億元即可跨越損益平衡門檻，加上麗臺AI業務需求展望正向，對今年公司營運成長樂觀看待。此外，美國政府放行輝達H200晶片銷往中國大陸，雖大陸官方尚未鬆口開放進口，但也有機會成為麗臺潛在利多。
展望今年，麗臺總經理梁傳杰先前表示，該公司已經由單純GPU硬體代理商，轉型為提供AI軟硬體整合解決方案的技術核心公司，對2026年營運展望相當樂觀。
他提到，除了輝達AI工作站成長動能強勁外，麗臺也攜手美超微跨入AI雲端運算解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。