麗臺衝 AI 有望轉盈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

麗臺（2465）在AI業務加持下，營收持續增溫，加上費用撙節效益顯現，去年儘管提列中移動呆帳損失，仍可望在連虧三年後轉虧為盈。

法人分析，麗臺成功導入AI業務，並大幅縮減營運成本，單月營收超過2億元即可跨越損益平衡門檻，加上麗臺AI業務需求展望正向，對今年公司營運成長樂觀看待。此外，美國政府放行輝達H200晶片銷往中國大陸，雖大陸官方尚未鬆口開放進口，但也有機會成為麗臺潛在利多。

展望今年，麗臺總經理梁傳杰先前表示，該公司已經由單純GPU硬體代理商，轉型為提供AI軟硬體整合解決方案的技術核心公司，對2026年營運展望相當樂觀。

他提到，除了輝達AI工作站成長動能強勁外，麗臺也攜手美超微跨入AI雲端運算解決方案。

總經理 輝達 營收

大和：富世達毛利率及獲利能見度高 目標價從2,060元調高至2,315元

