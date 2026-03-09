聽新聞
聯德控股2月營收月減18% 志聖-62%
散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告2月營收5.34億元，月減18.2%，主要受農曆年假期導致工作天數減少影響，但仍較去年同期增加22.4%；前二月營收11.87億元，年增16.3%。
針對產能規劃，聯德控股因應客戶需求，旗下泰國廠去年底已開始量產，以生產車用零組件為主；馬來西亞廠在通過客戶審核後，近期也開始量產，並以生產滑軌、零部件、散熱產品為主。
志聖（2467）昨（8）日公告2月合併營收3.74億元，月減62.33%，但較去年同期增加3.25%。公司表示，單月營收表現主要搭配客戶設備交機時程。
志聖前二月合併營收13.68億元，較去年同期大幅成長69.74%，顯示在電子設備與半導體相關需求帶動下，今年營運延續成長動能。
