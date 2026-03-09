快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

富世達目標價喊2,315元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

大和指出，富世達2025年第4季EPS為10.96元，比大和預估的11.6元少5.5%，也比彭博資訊統計市場共識的11.26元少2.7%，主要原因是新伺服器產的取樣費用高於預期；第4季營收為39.76億元，季增11.5%，年增43.6%，符合大和及市場共識預期。

富世達去年第4季毛利率為29%（高於第3季的27.7%，也高於前一年第4季的19.2%），高於大和預估的27.6%，也高於市場共識的28.2%。大和指出，雖然富世達伺服器營收比重從第3季的53.5%降到第4季的41.8%，但由於良率改善，因此毛利率超出預期。

大和指出，富世達法說會的基調正面。由於液冷滲透率持續提升，富世達對2026年的營收與毛利率持樂觀看法，目標為伺服器營收年增至少一倍；同時，主要客戶在2026年將推出四款折疊手機，支撐富世達鉸鏈業務。此外，富世達也有多款新伺服器產品正進行雲端服務供應商（CSP）的驗證。

折疊手機 營收 伺服器

延伸閱讀

欣興2025年EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元

安碁資訊營收／2月月減3.6%、符合預期 法人估全年 EPS 11.2元

富世達台新57購01 亮眼

昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

相關新聞

富世達目標價喊2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

石英元件大廠晶技（3042）傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，在新一代低軌衛星產品獲納入設計，有望成為繼AI、網通、車用後，第四個成長引擎。

旭隼漲價營收拚成長 法人估今年業績有望增長15%

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因應上游原材料銅及銀價大漲，近期調升UPS代工價格，漲幅約3%至5%。

聯德控股2月營收月減18% 志聖-62%

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告2月營收5.34億元，月減18.2%，主要受農曆年假期導致工作天數減少影響，但仍較去年同期增加22.4%；前二月營收11.87億元，年增16.3%。

麗臺衝 AI 有望轉盈

麗臺（2465）在AI業務加持下，營收持續增溫，加上費用撙節效益顯現，去年儘管提列中移動呆帳損失，仍可望在連虧三年後轉虧為盈。

大和：富世達毛利率及獲利能見度高 目標價從2,060元調高至2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。