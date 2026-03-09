富世達目標價喊2,315元

大和資本證券釋出報告指出，富世達（6805）產品組合改善，生產效率提升，有利於提高獲利能見度及毛利率。大和對富世達2026-2027年的每股稅後純益（EPS）調高6-7%，目標價從2,060元升至2,315元，維持「買進」評等。

大和指出，富世達2025年第4季EPS為10.96元，比大和預估的11.6元少5.5%，也比彭博資訊統計市場共識的11.26元少2.7%，主要原因是新伺服器產的取樣費用高於預期；第4季營收為39.76億元，季增11.5%，年增43.6%，符合大和及市場共識預期。

富世達去年第4季毛利率為29%（高於第3季的27.7%，也高於前一年第4季的19.2%），高於大和預估的27.6%，也高於市場共識的28.2%。大和指出，雖然富世達伺服器營收比重從第3季的53.5%降到第4季的41.8%，但由於良率改善，因此毛利率超出預期。

大和指出，富世達法說會的基調正面。由於液冷滲透率持續提升，富世達對2026年的營收與毛利率持樂觀看法，目標為伺服器營收年增至少一倍；同時，主要客戶在2026年將推出四款折疊手機，支撐富世達鉸鏈業務。此外，富世達也有多款新伺服器產品正進行雲端服務供應商（CSP）的驗證。