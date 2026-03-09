旭隼漲價營收拚成長 法人估今年業績有望增長15%

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因應上游原材料銅及銀價大漲，近期調升UPS代工價格，漲幅約3%至5%。

法人看好，國際一線UPS廠在資料中心布局朝系統化整合，加速外包趨勢，旭隼受惠大，隨高功率UPS銷售占比拉高優化產品結構，加上漲價效益，看好旭隼今年營收有望年增10%至15%，重返成長軌道。旭隼不評論法人預估的財務數字。

AI需求強勁，除了加速UPS外包趨勢，因應超大規模資料中心800VDC超高功率及電壓需求，旭隼與客戶共同合作開發最高36千瓦電源供應器（PSU）規格。

此外，因應近期PSU和整機單元（CBU）市場變化， 旭隼並計劃與電源系統公司合作，供應搭載BBU、BMS及DC／DC convertor的Power Rack，加上整合超級電容櫃，預計整套出貨雲端服務供應商（CSP），相關產品預計上半年準備就緒，據了解，目前已與兩家一階（Tier 1）供應商洽談合作中。外界預期，高壓直流輸電（HVDC）業務將在2027年為旭隼挹注顯著獲利貢獻。旭隼不便透露目前訂單進展，強調公司看好Power Rack潛在市場規模達80億美元至200億美元，未來五至八年的複合年增長率高達12%至20%。

UPS現為旭隼主要營收來源，占比約65%，其餘35%為逆變器產品。就產業地位來看，旭隼為全球中小型UPS的ODM龍頭廠，來自全世界前五大UPS訂單占旭隼營收比重逾三成。研調機構統計，全球UPS大廠中，施耐德電機市占約25%、Emerson約11.4%、伊頓（Eaton）約11%，其他約占36%。旭隼近年續加碼研發投入，拉開與競爭對手距離，並於每季發表創新產品，新產品主軸在於提高效率及功率密度，並領先市場推出併網儲能型（Hybrid）太陽能逆變器、儲能系統、電動車充電樁與高功率密度UPS。

旭隼日前公布去年稅後純益35.2億元，年減16%，每股純益40.23元，董事會決議去年度盈餘擬配發每股35元現金股利，並以資本公積發放2元股息，合計37元現金股利，配發率約92%。