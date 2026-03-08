快訊

聯德控股營收／2月5.34億元、年增22% 前二月11.87億元、年增16.3%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）8日公告2月營收5.34億元，月減18.2%、年增22.4%；累計前二月營收11.87億元，年增16.3%。

聯德控股-KY上月營收月減主因來自2月工作天數較少，但仍較去年同期成長，業績表現穩健。針對產能規劃部分，聯德控股因應客戶需求，旗下泰國廠預計去年底已開始量產，以生產車用零組件為主；馬來西亞廠在通過客戶審核後，近期也開始量產，並以生產滑軌、零部件、散熱產品為主；至於墨西哥廠部分則是以健身器材為主，捷克廠則正在進行擴充產能，就近供應歐洲車用客戶。

除車用與健身器材外，聯德控股也積極切入低軌衛星供應鏈，供貨碟型天線與散熱器，近年出貨金額穩定維持3至4億元的規模，雖然占整體營收比重仍不高，但後續成長力道有望持續增強。

據悉，聯德控股目前已應大客戶要求，在墨西哥與泰國廠區開始量產低軌衛星相關產品，估計未來幾年的營收貢獻將逐步成長，成為繼車用、AI伺服器、健身器材外，第四個支撐營運的產品線。

