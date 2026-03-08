欣興2025年EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元

欣興（3037）去年第4季營收季增2%、年增18%，毛利率季增至15.7%，主要是稼動率提升與產品組合優化，加上業外受惠金融評價利益與退稅使稅率僅剩5.65%，推升稅後純益至35.3億元，季增61%、年增62倍，每股獲利（EPS）2.32元。

2025年營收年增13.7%，毛利率13.9%，稅後純益66.7億元，年增31.3%，EPS為 4.38元。

展望今年第1季營運，分析師表示，公司認為所有產品項將維持90%的高稼動率水準，使營收與毛利率都將優於上季，另外，已針對原物料漲價而向客戶反映價格，且漲價幅度優於上季下，原本因應Resonac漲價而使欣興逐季調漲ABF價格的預估基礎，在欣興第1季開始轉嫁上漲成本下，上修全季營收與毛利率預期，且在所有產品項處於高稼動率水準中，看好毛利率有機會加速優化，整體預估全季營收為362.5億元，季增4.5%、年增20.5%，毛利率17.1%，稅後純益24.4億元，季減30.8%、年增1.6倍，EPS 1.6元。

同時，2026年營收預估為1,703億元，年增29.7%，毛利率20.4%，稅後純益164.7億元，年增1.4倍，EPS上看10.4元。