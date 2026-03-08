聽新聞
0:00 / 0:00
欣興2025年EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元
欣興（3037）去年第4季營收季增2%、年增18%，毛利率季增至15.7%，主要是稼動率提升與產品組合優化，加上業外受惠金融評價利益與退稅使稅率僅剩5.65%，推升稅後純益至35.3億元，季增61%、年增62倍，每股獲利（EPS）2.32元。
2025年營收年增13.7%，毛利率13.9%，稅後純益66.7億元，年增31.3%，EPS為 4.38元。
展望今年第1季營運，分析師表示，公司認為所有產品項將維持90%的高稼動率水準，使營收與毛利率都將優於上季，另外，已針對原物料漲價而向客戶反映價格，且漲價幅度優於上季下，原本因應Resonac漲價而使欣興逐季調漲ABF價格的預估基礎，在欣興第1季開始轉嫁上漲成本下，上修全季營收與毛利率預期，且在所有產品項處於高稼動率水準中，看好毛利率有機會加速優化，整體預估全季營收為362.5億元，季增4.5%、年增20.5%，毛利率17.1%，稅後純益24.4億元，季減30.8%、年增1.6倍，EPS 1.6元。
同時，2026年營收預估為1,703億元，年增29.7%，毛利率20.4%，稅後純益164.7億元，年增1.4倍，EPS上看10.4元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。