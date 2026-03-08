快訊

志聖營收／2月3.74億元、月減少62.3% 前2月年增近七成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
志聖帶頭號召的G2C+聯盟，圖為志聖董座志梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影
志聖帶頭號召的G2C+聯盟，圖為志聖董座志梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影

志聖工業（2467）8日公告2026年2月自結合併營收為新台幣3.74億元，較上月減少62.33%，較去年同期增加3.25%。公司表示，單月營收表現主要搭配客戶設備交機時程。

累計2026年1至2月自結合併營收達13.68億元，較去年同期8.05億元成長69.74%，顯示在電子設備與半導體相關需求帶動下，公司今年營運延續成長動能。

志聖工業近年積極深化半導體及高階電子設備市場布局，並持續投入技術研發與產品升級，以因應AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求帶動的產業發展趨勢。隨著全球半導體產業持續擴大投資，相關設備需求亦帶動供應鏈發展。

法人指出，隨著AI晶片與先進封裝需求持續升溫，設備供應鏈可望受惠於產業長期成長趨勢，市場亦關注相關設備廠商後續營運表現。

志聖 供應鏈 營收

相關新聞

貿聯2025年 EPS 46.57元 1月每股賺5.01元 高效運算業務熱

貿聯-KY（3665）昨（6）日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，2025年稅後純益90.05億元，年增達105%，同創歷史新高，2025年每股純益46.57元。今年在高效運算（HPC）部門業績帶動下，營收與獲利可望再戰新高。

尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產

PCB鑽針廠商尖點（8021）昨（6）日召開法說會並公布財報。2025年營收44.1億元，年增24.5%；歸屬於母公司業主淨利3.89億元，年成長128.8%，每股稅後純益2.75元，為近四年高檔。

智邦營收寫最旺2月

智邦科技（2345）昨（6）日公布2月營收235.8億元，創下史上最旺2月。法人預估，智邦第1季營收受季節性因素影響，將較歷史新高的去年第4季，季減中至高的個位數，但年成長仍有六成左右。外資則看好800G產品持續出貨，調高智邦目標價至1,850元。

華邦電2月營收月增1.6% 創高

記憶體大廠華邦電（2344）昨（6）日公布2月營收119.73億元，雖逢農曆新年，仍繳出月增1.6%、年增88.4%成績，創單月歷史新高；累計今年前二月合併營收237.52億元，年增91.2%。

奇鋐2月營收月減17% 健策減32%

散熱股王健策（3653）與奇鋐、雙鴻2月營收受春節工作天數減少影響，皆較1月下滑。其中健策月減逾三成，奇鋐與雙鴻受惠AI伺服器需求支撐，單月營收年增率分別寫下74.7%與66.9%的高成長。

