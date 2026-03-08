聽新聞
志聖營收／2月3.74億元、月減少62.3% 前2月年增近七成
志聖工業（2467）8日公告2026年2月自結合併營收為新台幣3.74億元，較上月減少62.33%，較去年同期增加3.25%。公司表示，單月營收表現主要搭配客戶設備交機時程。
累計2026年1至2月自結合併營收達13.68億元，較去年同期8.05億元成長69.74%，顯示在電子設備與半導體相關需求帶動下，公司今年營運延續成長動能。
志聖工業近年積極深化半導體及高階電子設備市場布局，並持續投入技術研發與產品升級，以因應AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求帶動的產業發展趨勢。隨著全球半導體產業持續擴大投資，相關設備需求亦帶動供應鏈發展。
法人指出，隨著AI晶片與先進封裝需求持續升溫，設備供應鏈可望受惠於產業長期成長趨勢，市場亦關注相關設備廠商後續營運表現。
