晶彩科財報／2025年由盈轉虧、每股虧損1.07元 惟第4季轉盈止連5季虧損

AOI設備廠晶彩科（3535）6日公告2025年度財報，全年歸屬母公司業主淨損8,429.9萬元，較2024年同期淨利5,449.2萬元由盈轉虧，每股虧損1.07元。

晶彩科2025年第4季受惠設備驗收認列，單季歸屬母公司業主淨利轉正為5,291.5萬元，每股純益約0.67元，相較前一季淨損1.37億元轉盈，也較同期虧損2,011.2萬元轉盈。為自2024年第4季單季營運轉負以來，經歷連續5季虧損，單季成功轉盈。

晶彩科2025年全年營收4.59億元，年減31.11％；毛利率40.38％，年減7.16個百分點；營業利益由盈轉虧，虧損8,996萬元。

晶彩科近年積極布局半導體高階檢測市場，以紅外線（IR）量測技術打入先進封裝供應鏈，解決矽載板位移量測瓶頸。儘管2025年受營收規模下滑影響導致全年轉虧，但自去年第4季單季轉盈後，今年1月自結稅後純益達4,122萬元，每股純益0.52元，營運動能已展現回升趨勢。

展望後續，法人指出，隨相關設備預計自第2季起密集出貨，加上公司切入CoWoS-L與SoIC等次世代製程布局，高毛利半導體機台放量將有助於優化營收結構，支撐全年獲利重回成長軌道。