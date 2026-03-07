聽新聞
尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產
PCB鑽針廠商尖點（8021）昨（6）日召開法說會並公布財報。2025年營收44.1億元，年增24.5%；歸屬於母公司業主淨利3.89億元，年成長128.8%，每股稅後純益2.75元，為近四年高檔。
尖點2025年第4季營收13.41億元，季增14.8%，年增40.8%；營業毛利4.67億元，季增27.6%，年增80.7%，毛利率為34.8%，季增3.5個百分點，年增7.7個百分點；營業利益2.58億元，季增38.4%，年增223.4%；淨利1.5億元，季增36.9%，年增加207%；每股稅後純益1.06元。2月營收4.13億元，月減8.8%，年增42.47%， 今年前二月累計營收為8.66億元，年增50.7%。
展望2026年，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點今年啟動擴產計畫，預計第1季底將鑽針月產能由3,100萬支提升至3,500萬支，逐步擴增至2026年底4,500萬支；台灣新廠及後續產能規畫亦持續推進。
尖點也表示，2022年到2024年高階產品比重約維持30%至32%的水準，2025年聚焦AI相關應用，高階比重在全年銷量占比為48%，今年目標高階產品占比至少55%。
尖點受惠AI伺服器與交換機等產業需求暢旺，PCB板材層數與材料規格持續提升，帶動去年第4季營運。
