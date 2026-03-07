尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產

智邦科技（2345）昨（6）日公布2月營收235.8億元，創下史上最旺2月。法人預估，智邦第1季營收受季節性因素影響，將較歷史新高的去年第4季，季減中至高的個位數，但年成長仍有六成左右。外資則看好800G產品持續出貨，調高智邦目標價至1,850元。

