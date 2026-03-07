貿聯2025年 EPS 46.57元 1月每股賺5.01元 高效運算業務熱

貿聯-KY（3665）昨（6）日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，2025年稅後純益90.05億元，年增達105%，同創歷史新高，2025年每股純益46.57元。今年在高效運算（HPC）部門業績帶動下，營收與獲利可望再戰新高。

貿聯股價近期因波動劇烈，昨日依規定公布財報資料，1月稅後純益9.78億元，年增55.2%，單月每股純益為5.01元。

貿聯董事長梁華哲之前表示，AI還在加速期，算力需求持續增長，今年HPC部門持續衝刺，希望能維持去年業績的成長幅度。

貿聯2025年第4季稅後純益27.4億元，季增4%，年增76%，單季每股純益14.05元；2025年稅後純益90.05億元，年增105%，每股純益46.57元，較前一年的25.41元大增。

貿聯表示，2025年獲利再度攀頂，因AI產品比重持續攀升，HPC部門營收占比突破45%。今年1月順利完成對新富生光電的收購後，建立在高速光學互連領域的重要里程碑，進一步強化研發與量產能力，支援AI資料中心及HPC等關鍵應用。

貿聯指出，新富生在資料中心的光纖跳線居業界領先地位，以新富生的光學專長與貿聯的全球研發、製造與客戶服務平台，將持續投資並擴增營運據點及產能，推動長期穩健成長。

貿聯2025年第4季各部門占營收比重，工業部門32%、電器部門9%、車用部門10%、資訊科技與數據傳輸49%。

各部門業績表現，在工業用部門方面，整體工業用業務微幅季減2%，其中半導體設備與工廠自動化業務表現穩健，持續季增。資訊數據部門方面，HPC持續貢獻成長，年增199%。