大同2025年 EPS -5.2元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）昨（6）日公告2025年財報，受累於華映案訴訟二審定讞，須負擔連帶清償責任，賠償及利息總計逾131億元，衝擊去年第4季歸屬母公司業主淨損124.84億元，較前一季與前年同期由盈轉虧。

大同去年歸屬母公司淨損110.99億元，較前年獲利144.77億元轉為大虧，每股淨損5.2元，為2009年以來最大虧損紀錄。大同去年第4季營收133.43億元，季增12.4％、年增12.4％。全年營收503.83億元，年增6.1％，營業利益21.35億元，年減81.8％。

大同強調，華映案判決在台灣尚無執行效力，後續將循法律途徑救濟，若未來無需賠償，相關損失可望利益回沖。

大同本業表現受惠大潭電廠變壓器案交貨、電力事業與新能源布局見效，加上轉投資精英在Mini PC等業務貢獻，去年本業仍維持獲利。

大同 營收 母公司

