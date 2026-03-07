快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮:下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

中美晶2025年 EPS 6.71元 新盛力3.13元

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／台北報導

太陽能廠中美晶（5483）昨（6）日董事會通過2025年財報與股利分派案，全年合併營收781.7億元，年減1.8%，每股純益6.71元，決議2025年下半年每股配發2.5元現金股利，加計上半年資本公積配發的每股1元，全年合計配息3.5元。

集團營收結構中，半導體仍是最主要支柱，環球晶持續扮演營收與獲利主力，綠能服務與關聯企業為新動能。

中美晶本業表現，2025年合併營收781.7億元，營業淨利107.9億元，稅後淨利92.8億元，歸屬母公司稅後純益41.2億元，每股純益6.71元。中美晶持續強化再生能源布局，提供太陽能模組客製化解決方案外，透過綠電銷售、儲能與節能整合服務，擴大在企業淨零轉型市場的角色。

環球晶2025年合併營收606億元，年減3.2%，營業淨利86.4億元，稅後淨利73.1億元，每股純益15.29元，仍是中美晶集團最核心的獲利來源。環球晶持續站穩半導體材料供應鏈關鍵位置，隨AI、高效能運算與先進製程需求升溫，為中長期支撐集團成長的重要引擎。

至於其他事業與ESG布局，台特化受惠高純度特氣需求與併購效益，2025年營收19.9億元、年增127.8%；朋程全年營收81.1億元、宏捷科全年營收41.2億元，展現各自領域的成長韌性。

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠新盛力（4931）昨（6）日公布2025年財報，受惠AI伺服器BBU業務持續成長，稅後純益2.04億元，年增26.7%，創上櫃以來歷史新高，每股純益為3.13元。

董事會決議擬配發現金股利2.5元，以昨日股價132元計算，現金殖利率約為1.89%，將提報5月27日股東會通過。

新盛力2025年營收24.51億元，年增22.5%；毛利率21.81%，年增1.51個百分點；營益率10.14%，年增2.45個百分點。

營收 現金股利

中美晶去年營收近782億元擬配息3.5元 環球晶穩居集團獲利主力

中美晶2025年擬配息3.5元 綠色能源子公司等續旺

新盛力財報／去年獲利創新高、EPS 達3.13元 擬配現金股利2.5元

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

貿聯2025年 EPS 46.57元 1月每股賺5.01元 高效運算業務熱

貿聯-KY（3665）昨（6）日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，2025年稅後純益90.05億元，年增達105%，同創歷史新高，2025年每股純益46.57元。今年在高效運算（HPC）部門業績帶動下，營收與獲利可望再戰新高。

尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產

PCB鑽針廠商尖點（8021）昨（6）日召開法說會並公布財報。2025年營收44.1億元，年增24.5%；歸屬於母公司業主淨利3.89億元，年成長128.8%，每股稅後純益2.75元，為近四年高檔。

元太2025年 EPS 9.14元 配息5.9元

電子紙大廠元太（8069）昨（6）日公告2025年財報，去年全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.5%，每股純益9.14元，創下歷史新高。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利5.9元，以昨日收盤價165.0元計算，現金殖利率約3.57%。

就市論勢／AI 產業上游 獲利可期

美伊情勢動盪未解，市場對原油供應憂慮仍存，台股昨（6）日走勢反映市場擔憂，劇烈震盪，電子股疲弱，雖然盤中翻紅，但市場買盤觀望，終場指數收33,599點，下跌73點，周線收黑。

