研華2月合併營收月減20% 第1季不看淡

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日公布2月合併營收56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.2%，創同期新高，累計今年前兩個月營收達126.86億元，年增15%。

展望後市，接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現「淡季不淡」。

研華2月營收以區域別來看，歐洲、台灣及韓國市場表現突出，皆較去年同期雙位數增長；北美及中國呈現個位數年增；日本及新興市場則表現衰退。各事業群表現中，智能系統事業群維持成長；嵌入式事業群整體表現小幅衰退，主要是應用電腦事業群表現下滑。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙先前表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長的佳績。