光寶科、台達電 四檔夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

AI需求強勁，帶動相關供應鏈營運成長，法人看好包括光寶科（2301）、台達電（2308）等相關族群今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

受惠AI需求持續強勁，光寶科前景展望樂觀，法人估整體AI占比可超越25%；獲利上，隨著匯率與對等關稅不利因素淡化，有利營益率持續改善，目前產能滿載，且隨公司聚焦雲端運算、光電半導體等高價值領域，從零元件供應商轉型為系統整合解決方案供應商，將有利未來營運。

光寶科2025年營收1,661億元，年增21.1%，為近三年高點，反映AI與雲端電能管理業務已成新成長主軸，主要動能來自AI、雲端運算、高階伺服器電源、BBU及網通電能管理系統。目前高值化事業（雲端+光電）營收占比達62%，現金流維持穩定。

AI相關產品2025年占整體約20%左右，其中雲端事業AI占比超過50%，今年隨著輝達下一代平台（Rubin等）放量、Power Rack、HVDC、液冷導入，動能強勁，訂單能見度已拉長至18個月，新增產能多已被客戶預定，看好全年營收將至1,920.2億元，年增15.6%，毛利率略增為24.8%，稅後純益204億元，年增26.4%，每股純益（EPS）為8.8元。

台達電1月營收月減7.5%、年增32.9%，符合市場預期；其中，AI與資料中心電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升。台達電Sidecar產品2025年市占率極高，隨整體市場需求持續增長，今年相關營收仍將維持成長趨勢，市場預估今年EPS將進一步成長至34.6元。

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

貿聯2025年 EPS 46.57元 1月每股賺5.01元 高效運算業務熱

貿聯-KY（3665）昨（6）日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，2025年稅後純益90.05億元，年增達105%，同創歷史新高，2025年每股純益46.57元。今年在高效運算（HPC）部門業績帶動下，營收與獲利可望再戰新高。

尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產

PCB鑽針廠商尖點（8021）昨（6）日召開法說會並公布財報。2025年營收44.1億元，年增24.5%；歸屬於母公司業主淨利3.89億元，年成長128.8%，每股稅後純益2.75元，為近四年高檔。

元太2025年 EPS 9.14元 配息5.9元

電子紙大廠元太（8069）昨（6）日公告2025年財報，去年全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.5%，每股純益9.14元，創下歷史新高。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利5.9元，以昨日收盤價165.0元計算，現金殖利率約3.57%。

就市論勢／AI 產業上游 獲利可期

美伊情勢動盪未解，市場對原油供應憂慮仍存，台股昨（6）日走勢反映市場擔憂，劇烈震盪，電子股疲弱，雖然盤中翻紅，但市場買盤觀望，終場指數收33,599點，下跌73點，周線收黑。

