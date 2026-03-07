光寶科、台達電 四檔夯

AI需求強勁，帶動相關供應鏈營運成長，法人看好包括光寶科（2301）、台達電（2308）等相關族群今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

受惠AI需求持續強勁，光寶科前景展望樂觀，法人估整體AI占比可超越25%；獲利上，隨著匯率與對等關稅不利因素淡化，有利營益率持續改善，目前產能滿載，且隨公司聚焦雲端運算、光電半導體等高價值領域，從零元件供應商轉型為系統整合解決方案供應商，將有利未來營運。

光寶科2025年營收1,661億元，年增21.1%，為近三年高點，反映AI與雲端電能管理業務已成新成長主軸，主要動能來自AI、雲端運算、高階伺服器電源、BBU及網通電能管理系統。目前高值化事業（雲端+光電）營收占比達62%，現金流維持穩定。

AI相關產品2025年占整體約20%左右，其中雲端事業AI占比超過50%，今年隨著輝達下一代平台（Rubin等）放量、Power Rack、HVDC、液冷導入，動能強勁，訂單能見度已拉長至18個月，新增產能多已被客戶預定，看好全年營收將至1,920.2億元，年增15.6%，毛利率略增為24.8%，稅後純益204億元，年增26.4%，每股純益（EPS）為8.8元。

台達電1月營收月減7.5%、年增32.9%，符合市場預期；其中，AI與資料中心電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升。台達電Sidecar產品2025年市占率極高，隨整體市場需求持續增長，今年相關營收仍將維持成長趨勢，市場預估今年EPS將進一步成長至34.6元。