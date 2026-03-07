快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

穎崴2月合併營收月減1.5% 高雄擴產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（6）日公告2026年2月合併營收8.73億元，月減1.5%，年減3.8%，為歷年同期次高，累計今年前二月合併營收17.59億元，年增11.6%。2月雖工作天數減少，但AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座Coaxial Socket及垂直探針卡MEMS Probe Card需求依舊強勁，產能滿載，2月營收維持高檔。

穎崴指出，因應訂單需求爆滿，在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，2月租賃高雄仁武廠區，預計3月底進機，4月逐步量產；董事會日前通過仁武產業園區租地自建案，預計下半年動土。

2026年被視為實體AI元年，從算力競賽正式進入落地與規模化應用的賽道，AI從機器學習、資料處理進入推論、AI代理與實體AI，晶片高度複雜使測試介面扮演角色愈來愈重要，測試時間更長。近期穎崴業務團隊也將前往輝達GTC大會實地考察，蒐集最新突破技術及最前線市場訊息。

高雄 機器學習 營收

