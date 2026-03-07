奇鋐2月營收月減17% 健策減32%

散熱股王健策（3653）與奇鋐（3017）、雙鴻2月營收受春節工作天數減少影響，皆較1月下滑。其中健策月減逾三成，奇鋐與雙鴻受惠AI伺服器需求支撐，單月營收年增率分別寫下74.7%與66.9%的高成長。

健策2月營收12.68億元，月減32.28%、年減14.5%。法人對後市展望仍樂觀，主要看好其技術門檻高的均熱片產品。

奇鋐2月營收140.17億元，月減17.5%、年增74.7%。法人指出，GB300在第1季放量，帶動水冷板及分岐管出貨升溫，奇鋐第1季營收預估將季增5%至10%，優於原先預期。奇鋐受惠Google TPU強勁需求，水冷板對營收貢獻逐漸顯現。

雙鴻2月營收21.78億元，月減28.4%、年增66.9%，去年每股純益達28.26元創歷史新高。雙鴻表示，即便首季為產業淡季，但在伺服器水冷板動能支撐下，本季營運將呈現「淡季不淡」。