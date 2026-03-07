快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

閎康2025年 EPS 6.1元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（6）日公告2025年財報，2025年營收55.45億元，年增8.5%，稅後淨利約4.07億元，年減40.8%，每股純益（EPS）6.1元，為近六年來低點，主要受上半年拖累。去年第4季營收為14.72億元，創單季歷史新高並優於預期，AI ASIC與先進製程相關專案進入密集驗證期，帶動材料分析（MA）與可靠度驗證（RA）委外需求同步升溫。

閎康2月營收為4.31億元，月減5.1%，年增6.4%。閎康指出，半導體正式邁入2奈米GAA世代，AI算力需求呈指數級成長，晶片製程與光電整合複雜度同步飆升。閎康三大核心技術包括原子級Cs球差修正 TEM、800W–1500W超高功率預燒技術，以及矽光子材料與結構檢測能力，穩居全球AI與矽光子檢測領域核心地位。

閎康強調，在材料分析與可靠度驗證兩業務同步深化布局。前端製程研發方面，透過Cs球差修正TEM達到次埃級原子解析度，解析2奈米GAA結構界面、晶格缺陷與材料組成變化，為先進邏輯AI晶片良率優化提供核心技術支撐；公司率先建置全球最先進之超高功率預燒系統，結合主動溫控與液冷散熱技術，可靠度擬真極端電熱條件，驗證高功率晶片之長期可靠度，是國際晶片設計公司與大型雲端服務商的重要測試平台。

AI資料中心正加速導入矽光子與CPO架構。閎康深耕矽光子晶片結構檢測、材料成份分析與模組可靠度測試，建立高精度且標準化之分析能力，協助客戶確保光電轉換效率與結構完整性。

閎康在台灣、日本及中國大陸建構完整實驗室服務據點，提供從原子級材料分析到千瓦級預燒驗證的一站式整合服務。展望今年，持續以技術創新支撐全球AI半導體與矽光子產業升級。

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

貿聯2025年 EPS 46.57元 1月每股賺5.01元 高效運算業務熱

貿聯-KY（3665）昨（6）日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，2025年稅後純益90.05億元，年增達105%，同創歷史新高，2025年每股純益46.57元。今年在高效運算（HPC）部門業績帶動下，營收與獲利可望再戰新高。

尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產

PCB鑽針廠商尖點（8021）昨（6）日召開法說會並公布財報。2025年營收44.1億元，年增24.5%；歸屬於母公司業主淨利3.89億元，年成長128.8%，每股稅後純益2.75元，為近四年高檔。

元太2025年 EPS 9.14元 配息5.9元

電子紙大廠元太（8069）昨（6）日公告2025年財報，去年全年歸屬母公司業主淨利105.15億元，年增18.5%，每股純益9.14元，創下歷史新高。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利5.9元，以昨日收盤價165.0元計算，現金殖利率約3.57%。

就市論勢／AI 產業上游 獲利可期

美伊情勢動盪未解，市場對原油供應憂慮仍存，台股昨（6）日走勢反映市場擔憂，劇烈震盪，電子股疲弱，雖然盤中翻紅，但市場買盤觀望，終場指數收33,599點，下跌73點，周線收黑。

