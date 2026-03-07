快訊

華邦電2月營收月增1.6% 創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體大廠華邦電（2344）昨（6）日公布2月營收119.73億元，雖逢農曆新年，仍繳出月增1.6%、年增88.4%成績，創單月歷史新高；累計今年前二月合併營收237.52億元，年增91.2%。

針對市況，華邦電總經理陳沛銘先前在法說會上表示，這波記憶體熱潮「前所未有」，2026至2027年的營運能見度極高，各大記憶體廠將產能集中於高階AI專用的HBM（高頻寬記憶體）與DDR5，導致DDR4以下的Legacy DRAM出現結構性供給缺口，華邦電受惠並擁有更佳的議價空間。

陳沛銘進一步說，公司產能利用率持續在100%滿載狀態，2026至2027年的產能「概念上已賣光」，甚至因擔心供不應求而傾向採取季報價，不輕易承接超過三個月的長期訂單。

展望本季，陳沛銘強調，AI伺服器帶動高效能運算需求升溫，供給端資源配置調整後供需結構改善，價格動能延續，客製化記憶體產品（CMS）第1季價格漲幅可望與去年第4季相當，SLC NAND漲價幅度更大；第1季毛利率有機會優於2025年第3季，以持續提升高附加價值產品占比、優化產品組合為重點。

針對這波需求的驅動力，陳沛銘分析，AI的蓬勃發展改變產業邏輯。過去記憶體市場追求「性價比」，但在AI時代，客戶轉而重視「效能」、「算力」以及「大容量」。

因應需求與長期成長，華邦電加速擴產，2026年資本支出將由2025年的55億元倍增至421億元，聚焦記憶體與特殊製程等關鍵領域，以強化供應能力、回應客戶長約需求，公司預估台中廠新產能可望7月起陸續開出，高雄廠則規劃5、6月裝機擴產，新增產能於2027年量產，希望在供需轉趨吃緊、價格走揚的環境下，透過產能與產品組合雙軌並進，支撐後續出貨與營運動能。

