智邦科技（2345）昨（6）日公布2月營收235.8億元，創下史上最旺2月。法人預估，智邦第1季營收受季節性因素影響，將較歷史新高的去年第4季，季減中至高的個位數，但年成長仍有六成左右。外資則看好800G產品持續出貨，調高智邦目標價至1,850元。

雖然2月適逢農曆年假，工作天數減少，但智邦2月營收235.8億元仍創月增9.6%，年增82.7%佳績；累計前2月營收451.1億元，年增77.4%，為歷史同期新高。

美系外資將智邦目標價由1,620元上調至1,850元，維持「加碼」評等，智邦昨日股價盤中一度躍過1,500元大關，來到1,515元盤中新高，終場上漲45元，收1,465元，仍創歷史新高。

智邦連續九個月營收站穩200億元關卡，AI需求持續成長，2025年12月營收逾260億元，第4季單季營收達719.6億元，單月及單季營收均創新高。

智邦將於3月12日舉行董事會通過2025年財報，外資報告指出，第4季AI加速器模組雖處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，營運維持高檔，單季每股純益可望來到12.9元。

外資認為，智邦資料中心用交換器除既有客戶持續出貨，並升級800G產品以外，800G產品近期有大型雲端業者（Hyperscaler）新訂單並開始出貨，智邦與新客戶採用不同ASIC解決方案，展開多項專案合作，預估今年新客戶貢獻約15%營收，進一步推升網路交換器貢獻營收比重提升至48%，推升毛利率水準。外資指出，智邦AI加速器模組主要客戶訂單今年仍持續成長，雖客戶導入新的供應商，智邦仍掌握大部分訂單，不過成長速度將比去年年增300%的高度成長放緩。

外資看好智邦持續放大營收規模，再次上調智邦目標價，從原本的1,620元，上調至1,850元。