光聖財報／2025年營收、獲利同創高 今年續成長
光聖（6442）於6日公告去年財報，營收、獲利同步創下歷史新高。2025年合併營收達105.3億元，年增64.3%；稅後純益17.8億元，年增68%；每股盈餘（ EPS）為23.46元。由於客戶拉貨動能維持強勁，全年營收維持在高檔，因此較前年顯著成長。
法人表示，光聖受惠主要大客戶需求持續成長，並且隨著光通訊技術從400G轉移至800G，將帶動更高芯數的光纜需求，因此今年將會持續增量，同時還會有新產品開始出貨，隨著800G及1.6T交換器與資料中心升級需求持續擴大，公司營收及獲利有望再創新高。同時光聖也表示，將持續拓展RF產品應用，積極往消費性電子、低軌衛星、5G基地台、軍用等領域切入，將會是今年營運成長的動能之一。
