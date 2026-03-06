京元電去年大賺逾百億每股賺9.01元　擬配股利1.5元

半導體晶圓測試廠京元電今天公布2025年財報，受惠人工智慧（AI）晶片測試需強勁，去年歸屬母公司業主獲利達新台幣110.15億元，首次突破百億元，每股基本純益9.01元。京元電董事會決議擬配發現金股息每股1元，盈餘轉增資配股0.5元。

京元電去年合併營收349.33億元，僅次於2022年的367.82億元，京元電在2024年4月宣布出脫旗下中國蘇州京隆科技全數股權，2025年2月入帳認列，產業人士分析，去年出售京隆對京元電利益貢獻每股獲利約2元，京元電去年持續受惠AI晶片測試需求強勁。

京元電去年合併毛利率35.84%，創歷年新高，代表本業的營業利益90.02億元，也創歷史新高。

法人評估，去年AI相關測試業績占京元電整體業績比重超過25%，預期今年AI測試業績占比可超過3成，今年京元電持續受惠主要客戶高階AI晶片平台成品測試動能，以及特殊應用晶片（ASIC）高功率預燒老化（Burn-in）測試需求。

京元電測試產能供不應求，今天董事會決議，分別以新台幣4.7億元、4.05億元以及7.5億元，取得立織股份有限公司、紡安股份有限公司、基鑫資產管理開發等在苗栗縣頭份市部分廠房使用權資產。京元電指出，主要目的為擴充產能使用，配合未來營運發展需要。

京元電也公告，投資25.8億元向正達國際光電交易取得苗栗縣銅鑼鄉土地建物，以擴充產能使用。

京元電規劃今年資本支出新台幣393.72億元，超越2025年的370億元規模，再創歷史新高。法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中積極擴充Burn-in測試產能。