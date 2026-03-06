快訊

京元電去年大賺逾百億每股賺9.01元　擬配股利1.5元

中央社／ 台北6日電

半導體晶圓測試廠京元電今天公布2025年財報，受惠人工智慧（AI）晶片測試需強勁，去年歸屬母公司業主獲利達新台幣110.15億元，首次突破百億元，每股基本純益9.01元。京元電董事會決議擬配發現金股息每股1元，盈餘轉增資配股0.5元。

京元電去年合併營收349.33億元，僅次於2022年的367.82億元，京元電在2024年4月宣布出脫旗下中國蘇州京隆科技全數股權，2025年2月入帳認列，產業人士分析，去年出售京隆對京元電利益貢獻每股獲利約2元，京元電去年持續受惠AI晶片測試需求強勁。

京元電去年合併毛利率35.84%，創歷年新高，代表本業的營業利益90.02億元，也創歷史新高。

法人評估，去年AI相關測試業績占京元電整體業績比重超過25%，預期今年AI測試業績占比可超過3成，今年京元電持續受惠主要客戶高階AI晶片平台成品測試動能，以及特殊應用晶片（ASIC）高功率預燒老化（Burn-in）測試需求。

京元電測試產能供不應求，今天董事會決議，分別以新台幣4.7億元、4.05億元以及7.5億元，取得立織股份有限公司、紡安股份有限公司、基鑫資產管理開發等在苗栗縣頭份市部分廠房使用權資產。京元電指出，主要目的為擴充產能使用，配合未來營運發展需要。

京元電也公告，投資25.8億元向正達國際光電交易取得苗栗縣銅鑼鄉土地建物，以擴充產能使用。

京元電規劃今年資本支出新台幣393.72億元，超越2025年的370億元規模，再創歷史新高。法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中積極擴充Burn-in測試產能。

京元電 晶片 業績

閎康財報／2025年EPS 6.1元 獲利4.07億元

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

裕隆2025年每股賺0.93元 擬配息0.56元

東研信超財報／2025年全年EPS 1.58元 擬配息1元

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

緯創營收／2月2,848億元創新高 AI伺服器成長動能維持強勁

緯創（3231）6日公告2月營收2,848.9億元，月增24.8%，年增177.4%，創下歷史新高。1-2月累計營收5,132.6億元，較去年同期成長165.3%。

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

