飛捷財報／2025年營業利益創新高、EPS 達6.9元 擬配現金股利5.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

飛捷（6206）6日公布2025全年財報，營業利益創下歷史新高紀錄，惟在業外匯損影響下，導致稅後純益9.86億元，年減0.6%，每股純益達6.9元。此外，董事會通過擬配發現金股利5.5元，以6日收盤價94.4元計算，現金殖利率約為5.83%。

受惠歐美客戶產品滲透及市場覆蓋率提升，飛捷2025年營收50.33億元，年增9.17%；毛利率44.13%，年增0.53個百分點；營業利益12.62億元，年增17.94%；營益率25.07%，年增1.77個百分點。

飛捷2025年第4季營收10.84億元，季減11.65%、年減15.9%；毛利率45.24%，季增2.35個百分點、年減1.39個百分點；營益率22.65%，季減0.28個百分點、年減1.08個百分點；稅後純益2.24億元，與上季持平、年減28.21%，單季EPS為1.57元。

飛捷指出，在上游供應鏈面臨價格波動與供給壓力下，毛利率維持在相對高位，反映公司在內部成本結構控管上的成效。

飛捷近年積極優化產品結構，透過高度客製化與軟硬整合方案深耕零售、餐飲市場，並輔以高穩定性的工控與醫療產品為穩固支撐。2025年從營收結構來看，市場區域比重分別為美洲50%、歐非40%及亞太10%。

此外，飛捷旗下三家軟體子公司去年亦表現亮眼，營收占比由2023年0.1%躍升至2%，增長超過20倍，去年年度營收貢獻首度破億，確立了經常性收入倍數增長的發展軌跡。

展望後市，飛捷指出，2026年歐美市場動能續強，目前產能利用率已超過90%；公司規劃在擴張客戶組合的同時，進一步拉升子公司軟體服務營收貢獻，隨軟體營收基數擴大，經濟規模效應下AI研發投入亦會轉化為實質獲利動能，實現利潤率長期穩定增長的目標。

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

緯創營收／2月2,848億元創新高 AI伺服器成長動能維持強勁

緯創（3231）6日公告2月營收2,848.9億元，月增24.8%，年增177.4%，創下歷史新高。1-2月累計營收5,132.6億元，較去年同期成長165.3%。

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

