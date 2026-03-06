飛捷財報／2025年營業利益創新高、EPS 達6.9元 擬配現金股利5.5元

飛捷（6206）6日公布2025全年財報，營業利益創下歷史新高紀錄，惟在業外匯損影響下，導致稅後純益9.86億元，年減0.6%，每股純益達6.9元。此外，董事會通過擬配發現金股利5.5元，以6日收盤價94.4元計算，現金殖利率約為5.83%。

受惠歐美客戶產品滲透及市場覆蓋率提升，飛捷2025年營收50.33億元，年增9.17%；毛利率44.13%，年增0.53個百分點；營業利益12.62億元，年增17.94%；營益率25.07%，年增1.77個百分點。

飛捷2025年第4季營收10.84億元，季減11.65%、年減15.9%；毛利率45.24%，季增2.35個百分點、年減1.39個百分點；營益率22.65%，季減0.28個百分點、年減1.08個百分點；稅後純益2.24億元，與上季持平、年減28.21%，單季EPS為1.57元。

飛捷指出，在上游供應鏈面臨價格波動與供給壓力下，毛利率維持在相對高位，反映公司在內部成本結構控管上的成效。

飛捷近年積極優化產品結構，透過高度客製化與軟硬整合方案深耕零售、餐飲市場，並輔以高穩定性的工控與醫療產品為穩固支撐。2025年從營收結構來看，市場區域比重分別為美洲50%、歐非40%及亞太10%。

此外，飛捷旗下三家軟體子公司去年亦表現亮眼，營收占比由2023年0.1%躍升至2%，增長超過20倍，去年年度營收貢獻首度破億，確立了經常性收入倍數增長的發展軌跡。

展望後市，飛捷指出，2026年歐美市場動能續強，目前產能利用率已超過90%；公司規劃在擴張客戶組合的同時，進一步拉升子公司軟體服務營收貢獻，隨軟體營收基數擴大，經濟規模效應下AI研發投入亦會轉化為實質獲利動能，實現利潤率長期穩定增長的目標。