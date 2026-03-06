聽新聞
0:00 / 0:00
緯創營收／2月2,848億元創新高 AI伺服器成長動能維持強勁
緯創（3231）6日公告2月營收2,848.9億元，月增24.8%，年增177.4%，創下歷史新高。1-2月累計營收5,132.6億元，較去年同期成長165.3%。
公司表示，2月筆電出貨160萬台，desktop 出貨60萬台，Display 出貨75萬台，並且成長動能將延續至3月。而主要成長動能仍是來自於AI伺服器，在機櫃級產品大量出貨的帶動下，營收才能再度創下新高，公司預估三月出貨量仍有望維持成長動能。
至於Networking部分也如去年法說會上表示，開始放量貢獻營收，進入高速成長期。法人預估，在AI伺服器的強勁動能推升下，加上3月工作天數大於2月，因此3月營收有望超越2月表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。