緯創營收／2月2,848億元創新高 AI伺服器成長動能維持強勁

緯創（3231）6日公告2月營收2,848.9億元，月增24.8%，年增177.4%，創下歷史新高。1-2月累計營收5,132.6億元，較去年同期成長165.3%。

公司表示，2月筆電出貨160萬台，desktop 出貨60萬台，Display 出貨75萬台，並且成長動能將延續至3月。而主要成長動能仍是來自於AI伺服器，在機櫃級產品大量出貨的帶動下，營收才能再度創下新高，公司預估三月出貨量仍有望維持成長動能。

至於Networking部分也如去年法說會上表示，開始放量貢獻營收，進入高速成長期。法人預估，在AI伺服器的強勁動能推升下，加上3月工作天數大於2月，因此3月營收有望超越2月表現。