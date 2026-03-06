立積法說會／看旺 Wi-Fi 7升級潮 今年滲透率衝逾三成

IC設計廠立積（4968）6日在法說會上釋出今年營運展望，指出成長主軸仍將圍繞在 Wi-Fi 7 升級潮，隨新世代無線網通規格逐步擴大導入，今年相關產品滲透率可望明顯攀升，成為推升全年營收與獲利的重要動能。不過，公司也坦言，記憶體價格走高推升整機成本，仍使部分終端市場需求能見度偏向保守，後續仍需觀察市場對漲價的接受程度。

就產品世代來看，立積認為，今年最具實質貢獻的仍是 Wi-Fi 7。管理層表示，Wi-Fi 7今年滲透率將大幅提升，甚至有機會突破三成，顯示新一輪升級需求正在加速發酵，對公司整體營運成長具正面助益。

至於下一代 Wi-Fi 8，立積則認為時程仍偏早。公司指出，Wi-Fi 8目前仍處於較前期階段，真正較具規模、較有意義的採用時間點，可能要到後年才會較為明朗，短期內還不會成為市場主流。立積進一步說明，Wi-Fi 8未來強調的重點，不只是單純提升速度，而是更重視頻寬穩定性與傳輸品質的保證；若以電信營運商端的終端接取設備來看，較具體的產品導入時程，最快也要等到今年下半年才比較有機會逐步浮現。

就應用別來看，立積指出，電信營運商、零售通路與手機客戶目前都共同面臨記憶體成本墊高、整體系統成本上升的壓力，因此部分客戶對未來需求看法仍偏模糊。不過，相較之下，電信營運商端需求相對穩健，美國、中國大陸與印度等市場的用戶端設備布建數量預估並未明顯下修，數量面仍具一定支撐；反觀零售與手機市場，波動性則相對較大。

就單季表現來看，立積2025年第4季合併營收9.52億元，季減3%，年增6%；毛利率39%，季減1個百分點、年增5個百分點；營益率8%，季持平、年增7個百分點；稅後純益1.19億元，季減8%、年增69%，單季每股純益1.3元。

全年方面，立積2025年合併營收37.62億元，年增2.2%；毛利率36.3%，年增2.8個百分點；營益率6.3%，年增4.1個百分點；稅後純益2.45億元，年增56.6%，每股純益2.66元。整體來看，立積去年在營收溫和成長下，獲利表現明顯改善，今年則可望續受惠Wi-Fi 7升級趨勢，帶動營運穩步向上。