快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

立積法說會／看旺 Wi-Fi 7升級潮 今年滲透率衝逾三成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC設計廠立積（4968）6日在法說會上釋出今年營運展望，指出成長主軸仍將圍繞在 Wi-Fi 7 升級潮，隨新世代無線網通規格逐步擴大導入，今年相關產品滲透率可望明顯攀升，成為推升全年營收與獲利的重要動能。不過，公司也坦言，記憶體價格走高推升整機成本，仍使部分終端市場需求能見度偏向保守，後續仍需觀察市場對漲價的接受程度。

就產品世代來看，立積認為，今年最具實質貢獻的仍是 Wi-Fi 7。管理層表示，Wi-Fi 7今年滲透率將大幅提升，甚至有機會突破三成，顯示新一輪升級需求正在加速發酵，對公司整體營運成長具正面助益。

至於下一代 Wi-Fi 8，立積則認為時程仍偏早。公司指出，Wi-Fi 8目前仍處於較前期階段，真正較具規模、較有意義的採用時間點，可能要到後年才會較為明朗，短期內還不會成為市場主流。立積進一步說明，Wi-Fi 8未來強調的重點，不只是單純提升速度，而是更重視頻寬穩定性與傳輸品質的保證；若以電信營運商端的終端接取設備來看，較具體的產品導入時程，最快也要等到今年下半年才比較有機會逐步浮現。

就應用別來看，立積指出，電信營運商、零售通路與手機客戶目前都共同面臨記憶體成本墊高、整體系統成本上升的壓力，因此部分客戶對未來需求看法仍偏模糊。不過，相較之下，電信營運商端需求相對穩健，美國、中國大陸與印度等市場的用戶端設備布建數量預估並未明顯下修，數量面仍具一定支撐；反觀零售與手機市場，波動性則相對較大。

就單季表現來看，立積2025年第4季合併營收9.52億元，季減3%，年增6%；毛利率39%，季減1個百分點、年增5個百分點；營益率8%，季持平、年增7個百分點；稅後純益1.19億元，季減8%、年增69%，單季每股純益1.3元。

全年方面，立積2025年合併營收37.62億元，年增2.2%；毛利率36.3%，年增2.8個百分點；營益率6.3%，年增4.1個百分點；稅後純益2.45億元，年增56.6%，每股純益2.66元。整體來看，立積去年在營收溫和成長下，獲利表現明顯改善，今年則可望續受惠Wi-Fi 7升級趨勢，帶動營運穩步向上。

立積 營收 每股純益

延伸閱讀

世芯財報／去年獲利56億元、EPS 69.18元 第4季毛利率衝逾四成

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

東研信超財報／2025年全年EPS 1.58元 擬配息1元

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

緯創營收／2月2,848億元創新高 AI伺服器成長動能維持強勁

緯創（3231）6日公告2月營收2,848.9億元，月增24.8%，年增177.4%，創下歷史新高。1-2月累計營收5,132.6億元，較去年同期成長165.3%。

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。