力成營收／2月67億元年增34.6% AI與記憶體需求撐腰封測後市續旺

半導體封測廠力成（6239）6日公布2026年2月合併營收67億元，月減7.5%，但較去年同期大增34.63%；累計今年前2月合併營收139.43億元，年增38.87%。在工作天數與月份天數差異影響下，2月營收較1月略為回落，不過年增幅仍維持高檔，顯示公司在記憶體與封測接單動能帶動下，整體營運延續成長態勢。

展望後市，市場持續看好今年封測產業表現，主因AI伺服器、高效能運算與高頻寬記憶體需求擴張，帶動先進封裝與測試產能維持高水位。力成先前已指出，受惠記憶體景氣循環回升與AI應用持續擴散，記憶體與邏輯封測業務可望呈現淡季不淡，第2季也有機會延續相同走勢。整體來看，在記憶體需求回溫、AI晶片帶動高階封測需求，以及封測報價與產能利用率同步改善下，力成今年營運表現仍可望穩步向上。