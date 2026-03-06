快訊

聯強營收／2月年增5.7%、創同期新高 半導體、商用加值業務動能強

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）6日公告2026年2月合併營收297.17億元，月減26.98%、但年增5.7%，創歷年同期新高；累計聯強今年前兩個月營收達703.35億元，年增22.47%。聯強表示，半導體與商用加值業務需求持續成長，帶動整體營運動能穩健提升。

從累計營收結構來看，聯強四大業務均呈現成長。其中半導體業務年增34%，為同期次高紀錄；商用加值業務年增23%，改寫同期新高。此外，資訊消費業務年增12%、通訊業務年增3%，帶動整體營收規模持續擴大。

以2月單月表現觀察，半導體業務營收125億元，年成長15%，為歷年同期次高水準。商用加值業務營收89億元，年增10%，並已連續三個月刷新歷史新高。資訊消費與通訊業務則受到季節性因素影響，聯強指出，2月工作天數較去年同期減少三成，加上手機供貨偏緊，使得資訊消費業務年減6%、通訊業務年減19%。

區域市場方面，台灣、中國大陸與香港因農曆春節長假影響較為顯著，2月營收較去年同期下滑7%至12%。不過部分海外市場仍維持成長動能，其中印尼市場營收年增14%，並已連續六個月刷新歷史新高；紐澳市場年增16%，創歷年同期次高。

展望後市，聯強表示，半導體與商用加值業務需求仍維持穩定成長趨勢，將持續扮演公司主要營運動能。隨著工作天數恢復正常以及供應鏈逐步改善，資訊消費與通訊業務表現亦有望逐步回穩，整體營運可望維持穩健發展。

