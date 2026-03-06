快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

統新財報／全年淨損0.3億元、虧損幅度收斂 EPS -0.78元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

統新（6426）於6日公告去年財報，2025年合併營收達4.9億元，年增47.7%；歸屬於母公司業主淨損0.3億元，較前年虧損幅度收斂；每股盈餘（EPS）為-0.78元。第4季歸屬於母公司業主淨利0.12億元，較前年同期由虧轉盈，EPS 0.3元。

統新總經理魏敬易表示，去年底由於市場逐漸回溫，因此營運表現逐漸轉佳。除光通訊方面有望隨著客戶需求提升而逐步成長，公司也成功開闢新的戰場，拿下低軌衛星相關訂單，主要用於低軌衛星間的光通訊傳輸。

太空所使用的濾波片和地面使用的濾波片難度不可同日而語，由於環境來到外太空，需要有更好的抗輻射及耐溫差能力，而統新累積多年的技術能力就此派上用場。未來當資料中心真的被大量建置在外太空時，其光通訊需求將會有爆發性成長。

光通訊 財報 母公司

延伸閱讀

富采財報／2025年每股虧損3.69元 將處分竹南廠預計利益11.7億元

尖點財報／2025年每股稅後純益2.75元 鑽針月產能拉升中

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

世禾財報／2025年全年EPS 8.36元 獲利創新高

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

緯創營收／2月2,848億元創新高 AI伺服器成長動能維持強勁

緯創（3231）6日公告2月營收2,848.9億元，月增24.8%，年增177.4%，創下歷史新高。1-2月累計營收5,132.6億元，較去年同期成長165.3%。

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。