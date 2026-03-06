統新財報／全年淨損0.3億元、虧損幅度收斂 EPS -0.78元

統新（6426）於6日公告去年財報，2025年合併營收達4.9億元，年增47.7%；歸屬於母公司業主淨損0.3億元，較前年虧損幅度收斂；每股盈餘（EPS）為-0.78元。第4季歸屬於母公司業主淨利0.12億元，較前年同期由虧轉盈，EPS 0.3元。

統新總經理魏敬易表示，去年底由於市場逐漸回溫，因此營運表現逐漸轉佳。除光通訊方面有望隨著客戶需求提升而逐步成長，公司也成功開闢新的戰場，拿下低軌衛星相關訂單，主要用於低軌衛星間的光通訊傳輸。

太空所使用的濾波片和地面使用的濾波片難度不可同日而語，由於環境來到外太空，需要有更好的抗輻射及耐溫差能力，而統新累積多年的技術能力就此派上用場。未來當資料中心真的被大量建置在外太空時，其光通訊需求將會有爆發性成長。